Az év beszéde: Orbán Viktor felfedi a lapjait a Tusványoson – elmondta, mit fog tenni

Csakhogy közben nemcsak a Nyugat modern, hanem Kelet is. A háború segített megérteni a világ valódi hatalmi állapotát, a Nyugat bicskája ebbe beletörik, ami felgyorsítja a világ átalakulását. A magyarok sorsa azon dől el, értik-e, mi folyik a világban, és mi lesz a háború után.

Most Ázsia jön

Új világ jön. Orbán maga is alábecsülte annak a változásnak a nagyságrendjét, amelyben most vagyunk. Ilyenre ötszáz éve nem volt példa. Eddig a változások nyugatias módon történtek, de ezzel szemben most a nyugati világ nem belülről kapott kihívást. Ezért a változás logikája is más, világrendszerváltás zajlik, amely Ázsiából indult ki. A következő évtizedekben, évszázadokban, Ázsia lesz a világ központja. Kína, India, Pakisztán, Indonézia.

Ott van tőke, technológia, pénz, a katonai erőviszonyok pedig kiegyenlítődnek. Ez visszafordíthatatlan 2001 óta, akkor vették fel Kínát a WTO-ba. Trump az USA utolsó lehetősége, hogy magánál tartsa a világelsőséget. Meg kell nézni, kit választott alelnökjelöltnek. Elsőséget az élvez majd, hogy megerősítsék Észak-Amerikát. Kevésbé lesz fontos az USA világban betöltött szerepe. Komolyan kell venni, amit Trump mond. Meg fogják fizettetni mindenkivel mindennek az árát.

Végül fel fogják adni a demokráciaexportot. America first. Mi erre a válasza Európának? Az első a skanzen, USA alá betagosítva. Nincs benne fejlődési dinamika. A második Macron elnök javaslata, be kell nevezni a versenybe. Mégiscsak 400 millió ember él itt, van tőkevonzó képessége, lehet nagy beruházásokat véghezvinni. A háború után új kiegyezés kell Oroszországgal. Az EU-nak meg kell erősítenie magát, védelmi projektként kell léteznie.

Ukrajna nem lesz se NATO-, se EU-tag, erre fel kell készülni. Nincs rá pénz. Újra ütközőállam lesz. A lengyelek vissza fognak térni a V4-be, várjuk őket szeretettel.

Mit kell tennie Magyarországnak?

Rögzíteni kell, hogy ötszáz éve az utolsó nagy világrendváltásnak Magyarország a vesztese lett. Ennek a korszaknak a szimbóluma Mohács. Tisztázni kell most a viszonyunkat az új változáshoz: veszély vagy lehetőség?