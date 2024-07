A kormány a szerdai ülésén elvi álláspontot alakított ki a Magyarországot sújtó, tízmilliárdos uniós migrációs bírság kapcsán – erről is beszélt Gulyás Gergely és Bóka János a pénteki kormányinfón.

A magyar kormány torkig van Brüsszellel: ha kell, migránsok tízezreit fogja átengedni Ausztriába és Németországba / Fotó: MTI

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a belügyminiszter és az európai ügyekért felelős miniszter mandátumot kapott arra, hogy tárgyalásokat folytasson annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb megállapodás szülessen Brüsszellel.

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, az európai bíróság 80 milliárd forintos bírságot és további napi 400 millió forintos kényszerítő bírságot szabott ki Magyarországra az uniós migrációs szabályozás megsértése miatt. Gulyás Gergely leszögezte, az ítélet gyalázatos, és bizonyítéka annak, hogy immáron az uniós bíróságot semmilyen vitás kérdésben nem lehet pártatlan állásfoglalásra felkérni. Szerinte az indoklásból süt az elfogultság Magyarország ellen.

Pedig a bűnünk mindössze annyi, hogy eleget teszünk a szerződéses vállalásainknak, és védjük a schengeni külső határt, vagyis Európa külső határait. Brüsszel érdemi segítséget nem adott, ennek 2 milliárd eurós költségéből mindössze 1 százalékot finanszírozott. „Az, hogy a tetejében még bírságol is, az tűrhetetlen” – fogalmazott.

Gulyás Gergely emlékeztetett a 2015-ös jelenetekre, amikor migránskaravánok indultak meg Magyarországon át Ausztria és Németország irányába a határok megnyitásával. Közölte, hogy próbálnak az Európai Bizottsággal megállapodni, de ha ennek az a vége, hogy nem tartható fenn a határvédelem, akkor nincs több garancia arra, hogy migránsok tízezrei ne menjenek ismét direkt Ausztriába és Németországba. „Mi akkor is meg fogjuk védeni a magyar területet, de a következmények elszenvedői az osztrákok és a németek lesznek, ezért tőlük szolidaritást kérünk” – húzta alá.

Migránskaravánok Magyarországon: így jutottunk idáig A 2015-ös migránsválság kicsúcsosodása az év őszén jött el. Ennek előzménye, hogy augusztus végén Angela Merkel akkori német kancellár nyilatkozatot tett közzé, amelyben rögzítette, hogy a Szíriából érkezettek esetében nem küldi vissza a menekülteket abba az EU-s országba, ahol beléptek. Szeptember 4-én migránsok ezrei indultak el a Keleti pályaudvartól gyalog Ausztria és Németország felé. A magyar rendőrség felügyelte a vándorlást, és útlezárásokkal próbálta biztosítani a vándorlási útvonalon haladó tömeg biztonságát. Még aznap éjjel a magyar kormány úgy döntött, hogy a gyalogos vándorlás és a közlekedési káosz megszüntetése érdekében buszokat rendel ki. Így végül a BKV és a Volánbusz autóbuszai szállították az illegálisan bevándorlókat Hegyeshalomig, Ausztria határáig. Rá egy napra, szeptember 5-én Angela Merkel újabb nyilatkozatot tett közzé, amely szerint a politikai menedékjogra jogosultak befogadásának nincs felső korlátja. Ennek hatására még több migráns indult meg Magyarországon keresztül Németország felé. A kialakult helyzetet talán Basescu volt román elnök írta le a legjobban, amikor úgy fogalmazott, hogy Schengen és a Dublini Egyezmény összeomlott.

Bóka János most arról beszélt, hogy a magyar kormány megkapta az Európai Bizottságtól azt a levelet, amelyben egyrészt leírják Magyarország fizetési kötelezettségét, másrészt ennek határidejét is. Van még egy lényeges eleme: mégpedig hogy a bírósági ítélet végrehajtásáról konzultációt kezdeményezett a magyar kabinettel.

Erre szeptembertől a bizottság és a kormány is készen áll

– jelentette be az európai ügyekért felelős miniszter. Előzetesen felhívta rá a figyelmet, hogy a magyar emberek és az alaptörvény is egyértelmű álláspontot foglalnak el a migrációról. Gulyás Gergely és Bóka János is világosan és többször is kifejtette, hogy ha Brüsszel mégis azt várja el, hogy Magyarország kifizesse ezt a tetemes bírságot akkor annak következménye lesz.