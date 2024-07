Legmagasabb fokú hőségriasztást rendeltek el a jövő hétre

A hatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy a nagy melegben a szabadtéri tüzek kockázata is nagyobb, és jelenleg is tűzgyújtási tilalom van érvényben hat vármegyében. A hőségriasztás ideje alatt ott sem tanácsos elégetni a kerti zöldhulladékot, ahol ezt az önkormányzat egyébként engedélyezi. A bográcsozók, grillezők egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül a tüzet.

A rekkenő hőségben a szén-monoxid-mérgezés kockázata is nagyobb, ugyanis a kéményben légdugó alakulhat ki, amely miatt a füstgáz visszaáramlik és szén-monoxid fejlődik. Ennek megelőzésére érdemes szén-monoxid-érzékelőt használni.