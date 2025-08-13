Betett a fagy az idei meggytermésnek, ezért nőtt duplájára a mélyhűtött gyümölcs ára

A tavaszi fagy jelentős kárt tett a hazai meggytermésben, az idei betakarított mennyiség messze alulmúlja a jó évjáratokban előállítható 60-70 ezer tonnát, de még a tavalyi, szintén igencsak alacsonynak mondható termésnél is jóval gyengébb lett a termés. Bár a betakarított magyar meggy pontos mennyisége még nem ismert, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) becslése szerint várhatóan közelebb lesz a termés 30 ezer tonnához, mint a 40 ezer tonnás mennyiséghez.

A szokásosnál kevesebb magyar meggy termett az idén / Fotó: Lévai Zsolt / NAK

Nem csak magyar meggy lett oda

A legnagyobb kiesés a korai fajtáknál jelentkezett, érdemi mennyiségeket a fürtös meggyek adtak, ennek eredményeként a hazai feldolgozási szezon is lerövidült. A tavaszi fagyok nem csak a hazai meggytermést tizedelték meg, a jelentősebb európai meggytermelő országokban is drasztikusak a terméskiesések. Emiatt a hazai és nemzetközi meggypiacon is erős túlkereslet alakult ki a gyümölcs iránt. A keresletet tovább növelte, hogy a feldolgozott meggytermékekből (meggybefőtt, fagyasztott meggy, meggysűrítmény) itthon és külföldön is alacsonyak voltak a készletek, részben a gyenge tavalyi magyar és lengyel termés miatt.

Mivel más európai országokban is gyenge volt a meggytermés, a főbb exportpiacunknak számító Lengyelország és Németország mellett intenzívebb érdeklődés alakult ki más piacok részéről is a magyar meggy iránt.

Soha nem látott magasságokba szökött fel idén a meggy ára

A nagy területen a teljes termést elpusztító fagykárok következtében minimális mennyiségek szedésével indult idén a meggy betakarítása. A meggy ára ennek megfelelően már a szezon kezdetén rekordmagasságba emelkedett.

Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint meggybefőtt exportára csaknem másfélszeresére, míg a fagyasztott meggyé több mint kétszeresére nőtt júniusban azt egy évvel korábbihoz képest. A meggybefőtt meghatározó európai termelője Magyarország, ellenben a fagyasztott meggy és meggysűrítmény piacán Lengyelország, Szerbia és Törökország az. A hazai meggy jelentős része exportpiacokra kerül:

25 százaléka friss meggy (alapanyag),

70 százaléka befőtt,

5 százaléka fagyasztott meggy

formájában.

Szupergyümölcs egy sor jó hatással

A meggy igazi szupergyümölcs, fogyasztása elsősorban frissen ajánlott, hiszen így hasznosulnak leginkább a kedvező élettani hatásai. Vitaminokban és ásványi anyagokban rendkívül gazdag gyümölcs, jelentős C-vitamin-tartalma mellett remek vas-, kalcium- és magnéziumforrás. Magas káliumtartalma segít a szív működésének szabályozásában, a vércukorszint és a vérnyomás normalizálásában, valamint erős vértisztító és gyulladáscsökkentő hatású. Serkenti az idegek működését, segíti az emésztést, és vízhajtó hatása közismert.