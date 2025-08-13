Deviza
EUR/HUF395.1 -0.12% USD/HUF337.38 -0.4% GBP/HUF457.25 -0.05% CHF/HUF419.99 -0.04% PLN/HUF92.81 -0.14% RON/HUF78.05 -0.09% CZK/HUF16.15 -0.11% EUR/HUF395.1 -0.12% USD/HUF337.38 -0.4% GBP/HUF457.25 -0.05% CHF/HUF419.99 -0.04% PLN/HUF92.81 -0.14% RON/HUF78.05 -0.09% CZK/HUF16.15 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,960.35 -0.07% MTELEKOM1,876 +0.11% MOL2,982 -0.54% OTP30,140 +0.13% RICHTER10,430 -0.19% OPUS581 -0.52% ANY7,960 -0.5% AUTOWALLIS164.5 +0.3% WABERERS5,260 +1.14% BUMIX9,216.84 +0.37% CETOP3,593.84 +0.31% CETOP NTR2,234.03 +0.16% BUX103,960.35 -0.07% MTELEKOM1,876 +0.11% MOL2,982 -0.54% OTP30,140 +0.13% RICHTER10,430 -0.19% OPUS581 -0.52% ANY7,960 -0.5% AUTOWALLIS164.5 +0.3% WABERERS5,260 +1.14% BUMIX9,216.84 +0.37% CETOP3,593.84 +0.31% CETOP NTR2,234.03 +0.16%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
gyümölcstermesztés
meggy
áremelkedés

Betett a fagy az idei meggytermésnek, ezért nőtt duplájára a mélyhűtött gyümölcs ára

Jelentős tavaszi fagykár sújtotta a hazai meggyültetvényeket, érdemi mennyiséget csak a közép- vagy késői érésű fajtákról tudtak betakarítani a termelők. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet körképe szerint az alacsony termés ellenére jelentős kereslet alakult ki a nemzetközi piacon a magyar meggy iránt, ami az árakat is extrém módon felfelé hajtotta.
VG
2025.08.13., 09:04

A tavaszi fagy jelentős kárt tett a hazai meggytermésben, az idei betakarított mennyiség messze alulmúlja a jó évjáratokban előállítható 60-70 ezer tonnát, de még a tavalyi, szintén igencsak alacsonynak mondható termésnél is jóval gyengébb lett a termés. Bár a betakarított magyar meggy pontos mennyisége még nem ismert, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) becslése szerint várhatóan közelebb lesz a termés 30 ezer tonnához, mint a 40 ezer tonnás mennyiséghez.

magyar meggy
A szokásosnál kevesebb magyar meggy termett az idén / Fotó: Lévai Zsolt / NAK

Nem csak magyar meggy lett oda

A legnagyobb kiesés a korai fajtáknál jelentkezett, érdemi mennyiségeket a fürtös meggyek adtak, ennek eredményeként a hazai feldolgozási szezon is lerövidült. A tavaszi fagyok nem csak a hazai meggytermést tizedelték meg, a jelentősebb európai meggytermelő országokban is drasztikusak a terméskiesések. Emiatt a hazai és nemzetközi meggypiacon is erős túlkereslet alakult ki a gyümölcs iránt. A keresletet tovább növelte, hogy a feldolgozott meggytermékekből (meggybefőtt, fagyasztott meggy, meggysűrítmény) itthon és külföldön is alacsonyak voltak a készletek, részben a gyenge tavalyi magyar és lengyel termés miatt.

Mivel más európai országokban is gyenge volt a meggytermés, a főbb exportpiacunknak számító Lengyelország és Németország mellett intenzívebb érdeklődés alakult ki más piacok részéről is a magyar meggy iránt. 

Soha nem látott magasságokba szökött fel idén a meggy ára
A nagy területen a teljes termést elpusztító fagykárok következtében minimális mennyiségek szedésével indult idén a meggy betakarítása. A meggy ára ennek megfelelően már a szezon kezdetén rekordmagasságba emelkedett.

Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint meggybefőtt exportára csaknem másfélszeresére, míg a fagyasztott meggyé több mint kétszeresére nőtt júniusban azt egy évvel korábbihoz képest. A meggybefőtt meghatározó európai termelője Magyarország, ellenben a fagyasztott meggy és meggysűrítmény piacán Lengyelország, Szerbia és Törökország az. A hazai meggy jelentős része exportpiacokra kerül:

  • 25 százaléka friss meggy (alapanyag),
  • 70 százaléka befőtt,
  • 5 százaléka fagyasztott meggy
    formájában.

Szupergyümölcs egy sor jó hatással

A meggy igazi szupergyümölcs, fogyasztása elsősorban frissen ajánlott, hiszen így hasznosulnak leginkább a kedvező élettani hatásai. Vitaminokban és ásványi anyagokban rendkívül gazdag gyümölcs, jelentős C-vitamin-tartalma mellett remek vas-, kalcium- és magnéziumforrás. Magas káliumtartalma segít a szív működésének szabályozásában, a vércukorszint és a vérnyomás normalizálásában, valamint erős vértisztító és gyulladáscsökkentő hatású. Serkenti az idegek működését, segíti az emésztést, és vízhajtó hatása közismert.

Időjárás

Időjárás
862 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
áram

Véget ért a dráma az egyik legnagyobb budapesti bevásárlóközpontban - ma már kinyitnak a boltok

A bezárt budapesti pláza valamennyi boltja leállt kedden, totális volt a tanácstalanság.
5 perc
közfelháborodás

Itt az újabb őrület, bolondultak a McDonald’s új akciójáért a vásárlók, káosz tört ki

A gyorsétteremlánc akciója közfelháborodást keltett.
6 perc
meggy

Betett a fagy az idei meggytermésnek, ezért nőtt duplájára a mélyhűtött gyümölcs ára

Az exportkereslet is felfelé hajtotta az árakat.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu