Akkora kiesést okoz a hőség, mintha sztrájkolnánk

Magyarországon július 26-án volt eddig a nyár legforróbb napja: aznap a Békés megyei Sarkad Malomfok állomáson 41,3 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet, megdöntve ezzel a napi melegrekordot.
A lap az Allianz Research nemrég megjelent tanulmánya alapján azt írja, hogy az elemzők a hőhullámok gazdasági következményeit vizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy a szélsőséges időjárási események 2025-ben jelentős gazdasági kieséseket okozhatnak:
A szélsőséges melegben
a termelékenység csökkenése a 32 Celsius-fokot meghaladó hőmérsékletű napokon egyenértékű hatást jelent azzal, mintha egy félnapos sztrájk lenne.
Ez kezdetben gazdaságilag kezelhető, de a klímaváltozás fokozódásával az ilyen események gyakorisága és intenzitása is növekszik.
Az összeállítás kitér arra is, hogy kutatási adatok alapján a hőstressz világszerte 2,2 százalékkal csökkenti a potenciális munkaidőt, ez körülbelül 80 millió teljes munkaidős munkahelynek felel meg. Az európai GDP-ből idén 0,5 százalékpontot „éget el” az extrém meleg.
