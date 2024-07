Mérföldkőhöz ért a felújítás a Földtani Szolgálat épületében

A mintegy 600 négyzetméter alapterületű, többszintes, teljesen megújuló ingatlan a hazai ásványvagyon-gazdálkodás, valamint -ellátásbiztonság szempontjából is kiemelt fontosságú Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár elhelyezésére is szolgál. Az SZTFH célja a beruházással, hogy a magyar földtani tudásbázis megfelelő szolgáltatási színvonalat tudjon biztosítani, lehetővé téve a magyarországi szakmai befektetői és tudományos igények kiszolgálásán túl a nemzetközi kutatóhálózatokhoz történő kapcsolódást is.