Az ukrajnai rendeződéssel Záhony is visszakapná korábbi szerepét

Teljes kapacitlással és felkészültséggel várja a Rail Cargo Hungaria az ukrajnai háborús helyzet végét. A piacvezető magyar vasúti árufuvarozó szerepet vállana keleti szomszédunk újjápéítésében is Kovács Imre vezérigazgató válasza szerint.
B. H. L.
2025.08.17., 18:44
Fotó: shutterstock

A Rail Cargo Hungaria (RCH) készen áll Ukrajna háború utáni újjáépítésének vasútlogisztikai támogatására – hangsúlyozta a Világgazdságnak Kovács Imre, a társaság vezérigazgatója.

vasút
A piacvezető magyar vasúti árufuvarozó készen áll az ukrajnai újjáépítésben való részvételre/Fotó: BalkansCat / shutterstock

Mint mondta, a várhatóan nagy mennyiségben szükséges

  • betonacél,
  • acélgerenda,
  • cement,
  • ipari és mezőgazdasági berendezések

vasúti fuvarozásához a piacvezető magyar vasúti árufuvarozó vállalatnál rendelkezésre áll a szükséges kapacitású kocsipark, valamint Magyarország legmodernebb mozdonyflottája.

 

Záhony visszakaphatná korábbi, méltó helyét

A jelentősen megnövekvő forgalom lebonyolításában – az eltérő vasúti szabványok miatti nyomtávváltás okán – döntő szerepe lesz a záhonyi térségnek. Az ottani áruforgalom zömét jelenleg is az RCH bonyolítja, amely saját üzemeltetési központot működtet az átrakási körzetben. Ez tette például lehetővé 2023-ban a korábbi évi néhány tízezer tonnáról váratlanul több mint 1 millió tonnára növekedett ukrán gabona fuvarozásának zökkenőmentes teljesítését Záhonyon keresztül.

A vasúttársaság várja a távolkeleti forgalmakat is

A vezérigazgató kiért arra, hogy az RCH felkészült a távol-keleti konténerforgalom újraindítására is az orosz-ukrán vasúti összeköttetés megteremtését követően. A kontinentális selyemúton a társaság Kína és Magyarország között az utolsó békeévben mintegy 150 szerelvényt közlekedtetett.

A forgalom gördülékeny lebonyolítását segíti a Rail Cargo Hungaria és az Ukrán Vasút szoros hagyományos szakmai együttműködése.

