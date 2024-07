Orbán Viktor hamarosan egy nagyon fontos dokumentumot hoz nyilvánosságra

A Harry Potter-film kastélya még Trumpot is lenyűgözte, most Orbán Viktor tárgyalt benne Jelenleg is zajlik az Európai Politikai Közösség találkozója, melynek a Blenheim-kastély ad otthont. A palota több évszázados múltra tekint vissza, de az elmúlt 80 évben már nem csak otthonként, hanem luxus kulturális központként is működik. A Blenheimben tartottak már esküvőt, állami vacsorát, de szolgált koncert- és forgatási helyszínként is.