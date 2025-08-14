Eddig a méhek pusztultak, az ukránok most a magyar méhészekre támadtak

Ahogyan azt már sok helyen elmondták a méhészek is, az akáctermés idén nagyon gyenge volt, amit a méhcsaládok nagy hányadának téli elhullását okozó atkafertőzés, a tavaszi fagyok és a virágzás idején jellemző kedvezőtlen időjárás együttes hatása okozott. A terméskiesést a hiteles adatok hiányában megbecsülni is nehéz, egyes vélemények szerint a korábbi évekhez viszonyítva idén csupán az akkori mennyiségek 20-30 százaléka az igazi akácméz – mondta a Világgazdaságnak Fazekas Gyula, a Magyar Mézkereskedők és Mézcsomagolók Egyesülete elnöke.
Az „igazi” jelző a rendszeresen visszatérő vitára utal, ami arról szól, mi is tekinthető akácméznek. Tavaly és tavalyelőtt nagyon jó minőségűek voltak az akácmézek, idén viszont ilyenből kevés van, mert a méhek más mézeket is „ráhordtak” az akácra. (Az idei napraforgóméz-termés ugyanakkor a közepesnél valamivel jobb lehet.)
Az idei így az utóbbi 30-40 év legrosszabb termése, miközben két éve az elmúlt 80 év legjobb akácméztermését pergették a méhészek, ami azóta „szépen elkopott”. Tavaly ugyanis az előző évinél 20 százalékkal több méz ment ki a külpiacokra, és még az idei év első felében is jól húzott az export.
Ezzel kapcsolatban pedig kérdés, hogy ezekből az alacsonyabb árú tételekből mennyire raktároztak be a vevők, így a jelenlegi exportpiaci kilátások is homályosak. A most jellemző gyenge keresletből viszont arra lehet következtetni, hogy tavaly és az idei első fél évben sokan előrehozták vásárlásaikat – mondta Fazekas Gyula.
A felvásárlók tapasztalatai mindenesetre alátámasztják a gyenge akácmézkínálatot, hiszen a kilónkénti árak 1200-ról 2000 forintra ugrottak.
Valószínűleg a vevők igényeit teljesen nem is tudja lefedni az idei akácméztermés, bár kérdés, hogy ez az árszint elfogadható lesz-e számukra. Még nincs nagy forgalom a felvásárlásban, de azért a kereskedők „veszegetik” a méhészektől a mézet, akár úgy is, hogy betárolják, és bíznak benne, hogy előbb-utóbb megjelennek a vevők is.
Hogy így lesz-e, illetve mikor, az attól függ, hogy a külföldi mézcsomagolók vajon mennyit halmoztak fel akácmézből az elmúlt időszakban. Azt sem tudni, hogy a külföldi mézcsomagolóknak – ahová a magyar export legnagyobb része kerül – milyen szerződéseik vannak a kiskereskedőkkel, kell-e régi árakon beszállítaniuk, és ha igen, mennyit, illetve azt mennyire fedezték le áruval. Az is sok mindent befolyásol, hogy Olaszországban és Franciaországban jó lett az akácméztermés.
Az is probléma, hogy a belföldi áruházláncokban nagyon visszafogott a kereslet az akácmézre, ilyen áron nem fogy, ennek megfelelően a kiskereskedők hallani sem akarnak a beszállító méhészek által szorgalmazott áremelésről.
Az akácméz felvásárlási árának jelenlegi szintje ugyanis minimum 4500-5000 forintos kilónkénti bolti árat feltételezne.
Bonyolítja a helyzetet, hogy sok méhész él a lehetőséggel, és üvegben, piacon árulja saját – sőt, egyes feltételezések szerint más méhészek – mézét, a bolti áraknál jóval olcsóbban. Nekik – ha valóban más méhészektől is vesznek mézet – ez a tavalyinál magasabb, jelenlegi 2 ezer forintos árszint még megfelelő.
Hogy a boltokban miért ilyen jelentős mértékben drágább a méz, mint a piacokon, azt a Magyar Mézkereskedők és Mézcsomagolók Egyesületének elnöke a jászberényi Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkozó című rendezvényen tartott előadásában a termelői mézre a kiskereskedelemben rárakódó költségekkel, köztük
százalékos többletterhével és egy sor további teherrel magyarázta.
Közben pedig az EU-ba érkező import adja az európai fogyasztás mintegy 40 százalékát.
Ez főként Ukrajnából, Kínából, illetve Dél-Amerikából érkezik, sok esetben a mézek eredetére vonatkozó kételyek kíséretében.
Tavaly Ukrajnából 61 ezer tonna, zömmel vegyes és napraforgómézet szállítottak az unióba. Augusztus 10-ig kimerült a 44 ezer tonna vámmentes kvóta, a további 17 ezer tonna pedig 17,3 százalékos vámmal került az EU piacára. A hazai méhészek versenyhátrányát a másik fő termékük, a vegyes méz esetében jól mutatja, hogy még a vámmal terhelt mennyiség is 2,1 euró per kilogrammos áron tudott az unió piacára bekerülni, miközben a magyar vegyes mézet 2,5-2,6 euró alatt nem tudják árulni a kereskedők.
Jelenleg pedig még az is nagy kérdés, hogy a dollár euróval szembeni gyengülése mennyire forgatja fel a piacot, ugyanis ezzel a kínai és a dél-amerikai méz a korábbinál olcsóbban juthat be Európába. Idén egyébként – és a tervek szerint 2028-ig minden évben – az ukrán éves kvóta 35 ezer tonna, ami már kimerült, de Fazekas szerint kilónként még így is 40-50 eurócenttel olcsóbb, mint a magyar méz.
