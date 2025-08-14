Eddig a méhek pusztultak, az ukránok most a magyar méhészekre támadtak

Ahogyan azt már sok helyen elmondták a méhészek is, az akáctermés idén nagyon gyenge volt, amit a méhcsaládok nagy hányadának téli elhullását okozó atkafertőzés, a tavaszi fagyok és a virágzás idején jellemző kedvezőtlen időjárás együttes hatása okozott. A terméskiesést a hiteles adatok hiányában megbecsülni is nehéz, egyes vélemények szerint a korábbi évekhez viszonyítva idén csupán az akkori mennyiségek 20-30 százaléka az igazi akácméz – mondta a Világgazdaságnak Fazekas Gyula, a Magyar Mézkereskedők és Mézcsomagolók Egyesülete elnöke.

A piacokon olcsóbb a magyar méz, mint a boltokban / Fotó: Makovics Kornél

Az „igazi” jelző a rendszeresen visszatérő vitára utal, ami arról szól, mi is tekinthető akácméznek. Tavaly és tavalyelőtt nagyon jó minőségűek voltak az akácmézek, idén viszont ilyenből kevés van, mert a méhek más mézeket is „ráhordtak” az akácra. (Az idei napraforgóméz-termés ugyanakkor a közepesnél valamivel jobb lehet.)

Kell-e a nyugat-európai vevőknek most a magyar akácméz?

Az idei így az utóbbi 30-40 év legrosszabb termése, miközben két éve az elmúlt 80 év legjobb akácméztermését pergették a méhészek, ami azóta „szépen elkopott”. Tavaly ugyanis az előző évinél 20 százalékkal több méz ment ki a külpiacokra, és még az idei év első felében is jól húzott az export.

Ezzel kapcsolatban pedig kérdés, hogy ezekből az alacsonyabb árú tételekből mennyire raktároztak be a vevők, így a jelenlegi exportpiaci kilátások is homályosak. A most jellemző gyenge keresletből viszont arra lehet következtetni, hogy tavaly és az idei első fél évben sokan előrehozták vásárlásaikat – mondta Fazekas Gyula.

A felvásárlók tapasztalatai mindenesetre alátámasztják a gyenge akácmézkínálatot, hiszen a kilónkénti árak 1200-ról 2000 forintra ugrottak.

Valószínűleg a vevők igényeit teljesen nem is tudja lefedni az idei akácméztermés, bár kérdés, hogy ez az árszint elfogadható lesz-e számukra. Még nincs nagy forgalom a felvásárlásban, de azért a kereskedők „veszegetik” a méhészektől a mézet, akár úgy is, hogy betárolják, és bíznak benne, hogy előbb-utóbb megjelennek a vevők is.