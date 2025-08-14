Új BYD-autószalon nyílik Magyarországon, kiderült, melyik városban

Tovább erősít a magyar gépjármű-kiskereskedelem terén a 17 országban jelen lévő AutoWallis, miután megállapodott a világvezető, új energiával működő autókat gyártó BYD-vel a debreceni autókereskedés és szerviz megnyitásáról.
A kelet-magyarországi terjeszkedésre azt követően került sor, hogy a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis 2023-ban elsőként nyitotta meg a kínai autómárka fővárosi bemutatótermét, majd idén tavasszal a BYD győri értékesítési pontját.
A debreceni kereskedés a tervek szerint az idei év végéig nyitja meg kapuit a dinamikusan fejlődő márka érdeklődői előtt. A 400 négyzetméter alapterületű BYD autókereskedelmi- és szolgáltató központban a kiállítótér mellett helyet kap egy szerviz is.
A lépés megfelel az AutoWallis stratégiai céljának, mely szerint az organikus bővülés és akvizíciók mellett üzletfejlesztés útján is tovább kíván növekedni.
Antal Péter, az AutoWallis kiskereskedelmi üzletágának vezetője elmondta, a debreceni BYD-kereskedés kiemelt helyen, Magyarország második legnagyobb városának egyik legforgalmasabb főútja mellett helyezkedik el. Az AutoWallis továbbra is elkötelezett a fenntartható működés, a zöldközlekedésre való átállás mellett, ezért döntött a vállalat úgy, hogy tovább bővíti jelenlétét ebben a szegmensben is – tette hozzá Antal Péter.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.