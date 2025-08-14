Új BYD-autószalon nyílik Magyarországon, kiderült, melyik városban

Tovább erősít a magyar gépjármű-kiskereskedelem terén a 17 országban jelen lévő AutoWallis, miután megállapodott a világvezető, új energiával működő autókat gyártó BYD-vel a debreceni autókereskedés és szerviz megnyitásáról.

Debrecenben nyílik a BYD legújabb hazai autószalonja / Fotó: AutoWallis

A kelet-magyarországi terjeszkedésre azt követően került sor, hogy a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis 2023-ban elsőként nyitotta meg a kínai autómárka fővárosi bemutatótermét, majd idén tavasszal a BYD győri értékesítési pontját.

A debreceni kereskedés a tervek szerint az idei év végéig nyitja meg kapuit a dinamikusan fejlődő márka érdeklődői előtt. A 400 négyzetméter alapterületű BYD autókereskedelmi- és szolgáltató központban a kiállítótér mellett helyet kap egy szerviz is.

A lépés megfelel az AutoWallis stratégiai céljának, mely szerint az organikus bővülés és akvizíciók mellett üzletfejlesztés útján is tovább kíván növekedni.

A második legnagyobb magyar városban nyílik a BYD legújabb autószalonja

Antal Péter, az AutoWallis kiskereskedelmi üzletágának vezetője elmondta, a debreceni BYD-kereskedés kiemelt helyen, Magyarország második legnagyobb városának egyik legforgalmasabb főútja mellett helyezkedik el. Az AutoWallis továbbra is elkötelezett a fenntartható működés, a zöldközlekedésre való átállás mellett, ezért döntött a vállalat úgy, hogy tovább bővíti jelenlétét ebben a szegmensben is – tette hozzá Antal Péter.