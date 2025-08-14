Deviza
AutoWallis
BYD
autószalon
Budapesti Értéktőzsde

Új BYD-autószalon nyílik Magyarországon, kiderült, melyik városban

Tovább erősíti együttműködését a világ vezető új energiával működő autógyártójával az AutoWallis, miután megállapodott a BYD-vel egy debreceni autókereskedelmi pont megnyitásáról. A kelet-magyarországi bemutatóterem és szerviz támogatja a kelet-közép-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójának további növekedését.
VG
2025.08.14., 16:28
Fotó: AutoWallis

Tovább erősít a magyar gépjármű-kiskereskedelem terén a 17 országban jelen lévő AutoWallis, miután megállapodott a világvezető, új energiával működő autókat gyártó BYD-vel a debreceni autókereskedés és szerviz megnyitásáról. 

BYD, AutoWallis, Debrecen
Debrecenben nyílik a BYD legújabb hazai autószalonja / Fotó: AutoWallis

A kelet-magyarországi terjeszkedésre azt követően került sor, hogy a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis 2023-ban elsőként nyitotta meg a kínai autómárka fővárosi bemutatótermét, majd idén tavasszal a BYD győri értékesítési pontját

A debreceni kereskedés a tervek szerint az idei év végéig nyitja meg kapuit a dinamikusan fejlődő márka érdeklődői előtt. A 400 négyzetméter alapterületű BYD autókereskedelmi- és szolgáltató központban a kiállítótér mellett helyet kap egy szerviz is. 

A lépés megfelel az AutoWallis stratégiai céljának, mely szerint az organikus bővülés és akvizíciók mellett üzletfejlesztés útján is tovább kíván növekedni. 

A második legnagyobb magyar városban nyílik a BYD legújabb autószalonja

Antal Péter, az AutoWallis kiskereskedelmi üzletágának vezetője elmondta, a debreceni BYD-kereskedés kiemelt helyen, Magyarország második legnagyobb városának egyik legforgalmasabb főútja mellett helyezkedik el. Az AutoWallis továbbra is elkötelezett a fenntartható működés, a zöldközlekedésre való átállás mellett, ezért döntött a vállalat úgy, hogy tovább bővíti jelenlétét ebben a szegmensben is – tette hozzá Antal Péter.

