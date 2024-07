A Harry Potter-film kastélya még Trumpot is lenyűgözte, most Orbán Viktor tárgyalt benne

Több mint negyven európai vezető – köztük Orbán Viktor miniszterelnök – találkozik csütörtökön a brit Blenheim-kastélyban, ahol nem mellesleg Winston Churchill korábbi brit kormányfő is meglátta a napvilágot. A palota ad otthont az Európai Politikai Közösség találkozójának, amelyről a magyar kormányfő is elmondta, hogy fő témája az orosz–ukrán háború és a migráció. A kastély már korábban is több rangos politikai és üzleti rendezvény helyszíne volt, de már tartottak divatbemutatót is, valamint számos film forgott itt, mint például a Harry Potter és a Főnix Rendje.

A Blenheim-kastély, ahol Winston Churchill született / Fotó: Photononstop via AFP

Az Egyesült Királyság tele van olyan kastélyokkal, melyek már nem nemesi házak családtagjainak otthonaként működnek, hanem inkább rendezvényhelyszénként, múzeumként vagy koncertteremként. A Blenheim-kastély is ezeket a szerepeket tölti be, de fontos megemlíteni, hogy a mai napig Marlborough hercegének lakóhelyeként is szolgál. A kastélyt 1987-ben az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította.

A Blenheim-kastély évszázadokon át a Churchill család birtokában volt, a híres volt miniszterelnök is itt született.

A kastély tehát otthonként, múzeumként és kulturális helyszínként is működik, ahol a privát rendezvényeken kívül ingyenes programokat is szerveznek, valamint a hatalmas kert egy része és a kastély maga is megtekinthető.

Blenheim, a hírességek gyűjtőhelye

A kastélyban már számos celeb megfordult, legyen akár színész vagy politikai személyiség. Az egyik legnagyobb közfelháborodást nem meglepő módon Donald Trump 2018-as látogatása váltotta ki, aki jelenleg is küzd az Egyesült Államok elnöki posztjáért. Az akkori amerikai elnök egy állami vacsorán vett részt a Blenheimben, ami az első nagy-britanniai látogatása volt a 2016-os választási győzelme óta.

Theresa May akkori brit miniszterelnök hatalmas fogadást rendezett Trump tiszteletére,

még a skót királyi ezred dudásai is felvonultak az amerikai elnök tiszteletére. A vacsorán rangos politikai és üzleti személyek hallgatták Trump beszédét, az egyetlen hiányzó maga II. Erzsébet brit királynő volt. Nyitóbeszédében Trump kiemelte, mennyire lenyűgözte a kasrély.