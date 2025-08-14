Deviza
EUR/HUF395.41 +0.04% USD/HUF339.67 +0.65% GBP/HUF459.56 +0.23% CHF/HUF419.99 +0.17% PLN/HUF92.73 -0.21% RON/HUF78.11 +0.04% CZK/HUF16.14 -0.15% EUR/HUF395.41 +0.04% USD/HUF339.67 +0.65% GBP/HUF459.56 +0.23% CHF/HUF419.99 +0.17% PLN/HUF92.73 -0.21% RON/HUF78.11 +0.04% CZK/HUF16.14 -0.15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,722.71 -0.02% MTELEKOM1,904 +0.21% MOL3,000 +0.07% OTP30,320 -0.33% RICHTER10,530 +0.38% OPUS587 +0.17% ANY8,000 0% AUTOWALLIS163.5 -0.3% WABERERS5,340 +1.14% BUMIX9,235.96 +0.34% CETOP3,561.29 -0.94% CETOP NTR2,219.54 -0.95% BUX104,722.71 -0.02% MTELEKOM1,904 +0.21% MOL3,000 +0.07% OTP30,320 -0.33% RICHTER10,530 +0.38% OPUS587 +0.17% ANY8,000 0% AUTOWALLIS163.5 -0.3% WABERERS5,340 +1.14% BUMIX9,235.96 +0.34% CETOP3,561.29 -0.94% CETOP NTR2,219.54 -0.95%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Deutsche Bahn
személycsere
vezető

Megelégelte Berlin, leszedik a vágányról a német vasutak vezérét

Richard Lutz 2017 óta vezette Európa egyik legnagyobb vasúttársaságát, a Deutsche Bahnt. Ám a vasutak pontosságát nem tudta javítani.
Andor Attila
2025.08.14, 16:36
Frissítve: 2025.08.14, 18:26

A Bildet tájékoztató kormányzati források szerint Patrik Schneider közlekedési miniszter még ma, 17 órakor bejelenti Lutz menesztését. A vezető szerződését eredetileg további öt évre meghosszabbították 2022-ben. Azonban régóta bírálatok érték, elsősorban a katasztrofális pontossági mutatói miatt. A Deutsche Bahn gyenge teljesítménye külföldön is címlapokra került; nemrégiben az amerikai Washington Post bírálta a német vonatokat.

Deutsche Bahn
Deutsche Bahn: személycsere a vasúttársaság élén / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Egyre nagyobb nyomás nehezedett Schneider miniszterre, különösen

a CDU/CSU szorgalmazta Lutz leváltását. Egyrészt ez benne is volt a koalíciós megállapodásban, másrészt a CDU-n belül sokan elvesztették a türelmüket a vasút pontatlansága miatt.

A Bild szerint az elmúlt napokban négyszemközt találkozott a közlekedési miniszter és a Deutsche Bahn vezérigazgatója. Megállapodtak abban, hogy elválnak útjaik. A jelentés szerint Lutznak nem kell azonnal távoznia, hanem egy átmeneti időszakra hivatalában marad, amíg utódját meg nem találják. Legalább egymillió eurós végkielégítésre számíthat. 2024-ben Richard Lutz körülbelül 2,1 millió eurót keresett. Ez magában foglalja mind a fizetését, mind a bónuszokat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu