Megelégelte Berlin, leszedik a vágányról a német vasutak vezérét

A Bildet tájékoztató kormányzati források szerint Patrik Schneider közlekedési miniszter még ma, 17 órakor bejelenti Lutz menesztését. A vezető szerződését eredetileg további öt évre meghosszabbították 2022-ben. Azonban régóta bírálatok érték, elsősorban a katasztrofális pontossági mutatói miatt. A Deutsche Bahn gyenge teljesítménye külföldön is címlapokra került; nemrégiben az amerikai Washington Post bírálta a német vonatokat.

Deutsche Bahn: személycsere a vasúttársaság élén / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Egyre nagyobb nyomás nehezedett Schneider miniszterre, különösen

a CDU/CSU szorgalmazta Lutz leváltását. Egyrészt ez benne is volt a koalíciós megállapodásban, másrészt a CDU-n belül sokan elvesztették a türelmüket a vasút pontatlansága miatt.

A Bild szerint az elmúlt napokban négyszemközt találkozott a közlekedési miniszter és a Deutsche Bahn vezérigazgatója. Megállapodtak abban, hogy elválnak útjaik. A jelentés szerint Lutznak nem kell azonnal távoznia, hanem egy átmeneti időszakra hivatalában marad, amíg utódját meg nem találják. Legalább egymillió eurós végkielégítésre számíthat. 2024-ben Richard Lutz körülbelül 2,1 millió eurót keresett. Ez magában foglalja mind a fizetését, mind a bónuszokat.