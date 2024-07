Bajban az új generációs amerikai vadászgépprogram

A költségvetési nyomás miatt kevéssé ambiciózussá kell átalakítani az amerikai légierő következő generációs vadászrepülőgép-programját (Next Generation Air Dominance – NGAD), amelyet forradalmi technológiai ugrásként képzeltek el. Az egymással versengő prioritások és a változó célok azonban a tervek újragondolásra kényszerítik a Pentagont – értesült a Reuters védelmi tisztségviselőktől és iparági vezetőktől.

A program célja az F–22-es vadászgépek lecserélése újabb generációsra / Fotó: AFP

A cél eredetileg az volt, hogy hatodik generációs vadászgépekre cseréljék le az F–22-es Raptorokat, és ezáltal a légierő legerősebb fegyvereivel biztosítsák az amerikai fölényt egészen a század közepéig – emlékeztetett tudósításában a hírügynökség.

Magasak voltak az elvárások: azt tervezték, hogy a vadászgépek

a páratlan lopakodóképességnek köszönhetően láthatatlanok lesznek még a legfejlettebb radarok, lézerfegyverek és a fedélzeti mesterséges intelligencia számára is.

A költségek azonban horribilissé váltak, ezért az eredetileg öt évre, 2029-ig szóló 28,5 milliárd dolláros fejlesztési költségvetést hosszabb időre kell elosztani vagy csökkenteni, mivel a Pentagon költséghatékony megoldást keres (egy dollár 357,6 forint).

Megvágják a kiadásokat

2026-ra 3,1 milliárd dollárt szántak a programra, ezt azonban vissza kell vágni. Az nem világos, hogy a teljes program mennyibe fog kerülni, a költségek azonban 200 repülőgép legyártása esetén a karbantartással és az idővel szükséges korszerűsítésekkel együtt jóval meghaladhatják a 100 milliárd dollárt. Jelenleg ugyanis 185 F–22-es áll szolgálatban – ezeket hivatott leváltani az NGAD.

Két hajtóműves a Szu–57-es vadászgép is / Fotó: AFP

A légierő azon is gondolkodik, hogy az új generációs gép koncepcióját is felülvizsgálják. Elképzelhető, hogy két hajtóműves konstrukcióról egyetlen, de nagyobb hajtóművesre állnak át, ez ugyanis nemcsak a beszerzési költségeket csökkenti, hanem a majdani karbantartásét is.

A hatékonyságot viszont rontja, mert

a dupla hajóműves vadászrepülőgépek ugyan drágábbak, de megbízhatóbbak és gyorsabbak, ezáltal halálosabbak is a légi csatákban, mint az egy hajtóművesek.

Két hajtóműves a legfejlettebb, ötödik generációs orosz vadászgép, a Szu–57-es és a MiG–35-ös, valamint a szintén ötödik generációs kínai Csengtu J–20-as lopakodó vadászgép is.