A hosszú hétvége és a hőség okozhat káoszt az utakon

A négynapos hosszú hétvége és a strandidőt hozó nyári időjárás miatt rengetegen kelnek útra Magyarországon. A megnövekedett forgalom és a hőség azonban plusz kihívásokat állít a közlekedők elé, fontos a fokozott odafigyelés. Az Útinform tájékoztatása szerint rendkívül erős a forgalom az országos gyorsforgalmi és főúthálózaton is. A közkedvelt szabadidős és kirándulóhelyekhez, valamint a jelentősebb turisztikai célpontokhoz vezető utakon, útvonalakon érdemes hosszabb, megnövekedett menetidővel számolni. Főleg az M7-es, az M1-es, az M3-as és az M5-ös autópályán kell telített sávokon autózni.

A hőség az autósoktól is fokozott odafigyelést követel / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Felhívják a figyelmet arra, hogy az M1–M7 közös kivezető szakaszán és onnan tovább az M7-es autópályán, a fővárostól a Balaton felé annyira erős a forgalom, hogy telített sávokon lehet autózni, Budapest és Martonvásár között, továbbá a Váli-völgyi szakaszon is időszakosan tolódnak a járművek. Lassabb haladásra kell készülni. Az autópályán jelentős torlódás van, ezért érdemes kerülő utat választani. Az M7-es helyett igénybe vehető az M6-os autópálya is, amelyről több csomópontnál is vissza lehet jutni az M7-es autópályára például a 62-es, 64-es főutakon keresztül.

További jelentősebb forgalmi helyzetek:

Az M1-es autópályán az M1–M7 elválásától a Győr felé vezető oldalon a 18-as kilométernél baleset miatt jelentős torlódás van.

Az M5-ös autópályán a főváros felé a Lajosmizse csomópontnál egy személyautó balesete miatt a lassítósáv egy szakaszát kellett lezárni a 67-es kilométernél.

Szintén a főváros felé az M0-s csomópont közelében a 24-es kilométernél baleset miatt zártak le egy sávot.

A 445-ös főúton szombat hajnalban egy motoros és egy személyautó karambolozott a főút Kecskemét északi elkerülő szakaszán, ezért a 8-as kilométernél a főutat lezárták, a forgalmat megállították. A motoros életét vesztette a balesetben.

Bár országszerte számos helyen a forgalom és a baleset miatt vannak torlódások, lezárások, addig a fővárosban az ünnepi programok miatt kell tervezett lezárásokra készülni. Budapesten ugyanis már augusztus 15-én érvénybe léptek az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó korlátozások, melyek a közösségi közlekedést is érintik. Kedden ráadásul a boltok sem lesznek nyitva, de a hétvége korábbi részében azért van lehetőség bevásárolni.