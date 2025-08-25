Harmincéves a Microsoft egerészős ablaka

A Windows 95-öt 30 éve piacra dobó Microsoft nemcsak talpon maradt az elmúlt viharos évtizedekben, de hatalmas potenciált látnak benne, és vételre ajánlják részvényeit a UBS amerikai befektetési bank elemzői, miután Bill Gates cége új árstratégiát fogadott el, amely a haszonkulcsok javításán – magyarán áremeléseken – keresztül még jobban felpörgetheti a növekedést. Ha nem tévednek, a technológiai óriás ismét a világ legnagyobb vállalata lehet, feltéve, ha az Nvidia ezt hagyja.

Már a Windows 95 is történelem / Fotó: Hans Lucas via AFP

A legöregebb Nagy Hetes

Amikor 1975-ben Bill Gates és Paul Allen megelapította a szoftverfejlesztésre összpontosító Microsoftot, a Magnificent Sevenről még legfeljebb a nálunk Hét mesterlövész címen futó amerikai mozifilm jutott volna eszébe az embereknek. De még a Wall Streeten sem merült fel, hogy egyszer majd a technológiai óriások uralják a tőzsdeparkettet.

A Microsoft 1986-ban lépett a tőzsdére. Akkoriban a cég az IBM-kompatibilis személyi számítógépek MS-DOS operációs rendszeréről volt ismert. Az IPO során 2,5 millió részvényt kínáltak 21 dolláros áron, s ezzel a vállalatot 520 millió dollárra értékelték. A jegyzésbe beszállt a Goldman Sachs, a Morgan Stanley és a Salomon Brothers is.

Bill Gates eredetileg a részvények felét birtokolta, közel fél évszázaddal később az

egy százaléknál kisebb részesedése is harmincmilliárd dollárnál többet ér.

Múlt héten a Microsoft piaci kapitalizációja 3748 milliárd dollár volt. Ezzel alig 13,5 százalékkal marad le a 4267 milliárdos Nvidiától, s előzi a 3337 milliárd dolláros Apple-t.

Bár a Microsoft a Magnificent Seven legöregebb társasága, mégis sikerrel betonozza be magát olyan innovatív üzletekbe, mint a mesterséges intelligencia és a felhőszolgáltatások.

Windows 95: semmi hókuszpókusz

Ezt az operációs rendszert kifejezetten otthoni felhasználóknak fejlesztették. Eltűntek a régi, bonyolult parancssorok, s a helyüket átvette a grafikus felület, ahol szabadon egerészhettek az emberek.

Természetesen erre a platformra is átvitték az MS-DOS üzletpolitikát, vagyis a rendszert már eleve installálták a PC-kre, ehhez jött még a késői kilencvenes években a tapadós explorer böngésző. Vagyis

az egyszerű kezelhetőség ára a piaci monopólium lett.

Évtizedek óta harcolnak jogászok és hackerek a Microsoft ellen, de eddig kevés sikerrel.