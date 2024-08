Irán Izrael ellen: hogyan alakulhatna a totális háború?

Drónok harca

Bár az iráni hadsereg technológiai hátrányban van, a feltételezések szerint jelentős készlettel rendelkezik azokból a ballisztikus és cirkálórakétákból, valamint olcsó drónokból, amelyeket áprilisban Izrael ellen vetett be. Kérdés, hogy Izrael háromrétegű rakéta- és légvédelmi rendszere képes lenne elfogni minden rakétát és drónt.

A hírekben legtöbbször szereplő Vaskupola a rövidebb távú, levegőből érkező fenyegetést hárítja el az egy támadó – egy ellenrakéta elv alapján, míg a közepes hatótávolságú támadó eszközöket a Dávid Parittyája semlegesíti. A nagy hatótávolságú, több ezer kilométeres ballisztikus rakétákat pedig a Nyíl (héberül Hec–2, Hec–3, angolul Arrow–2, Arrow–3) fogja el.

Ugyanakkor a Hamász októberi támadása során kiderült, hogy az iszlamista fegyveresek által kilőtt rakéták nagy száma képes volt túlterhelni a Vaskupolát. Ez azért is fontos, mert a libanoni Hezbollah játszhatna a legjelentősebb szerepet játssza egy totális háborúban: a milícia becslések szerint 70-120 ezer drónnal és rakétával rendelkezik.

Atomkártya

Teherán számíthatna a jemeni húszikra és az iraki síita fegyveres csoportokra is, így Irán és szövetségesei rengeteg rakétával képesek lehetnének túlterhelni az izraeli légvédelmet. Ugyanakkor Izraelnek feltételezhetően több száz, nagyon komoly hatóerőt képviselő termonukleáris fegyvere van, amelyek célba juttatásához megvannak az eszközei.

Izrael az Atlanti-óceán déli részén már 1979-ben Dél-Afrika közreműködésével ki is próbálta termonukleáris fegyverét, amely a Vela-incidens néven került be a történelembe, miközben Iránnak még nincs atomfegyvere. Az elemzők szerint a zsidó állam csak végszükség esetén vetné be a tömegpusztító fegyvert.