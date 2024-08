Vajon mire megy ki a kurszki betörés, ami sokkolta Oroszországot?

Katonailag roppant kockázatos az ukrán akció

Katonailag az ukránok vállalkozása roppant kockázatos, ezt a Der Spiegel védelmi-biztonságpolitikai szakértője, Gustav C. Gressel is megerősíti. Mindenekelőtt az anyaországgal, Ukrajnával való kapcsolattartás, az utánpótlás szempontjából. De ez akár az ukrán haderő összeroppanásával is járhat.

Német politikusok szerint viszont az ukránok katonai helyzete nem reménytelen, s nemzetközi jogilag az akció rendben van.

Egyébként az ilyen merész manőverekhez a klasszikus hadászati alapelvek szerint csak a jóval erősebb fél folyamodik, hiszen az arcvonalak további széthúzása, új utánpótlási vonalak kiépítése kockázatos lépés. Pótlólagos

emberanyagot,

lőszert,

üzemanyagot,

a katonáknak enni-, innivalót

követel meg – olyan dolgokat, amelyekben Ukrajna hátrányt szenved. Az erősebb, a jobb helyzetben lévő hadviselő fél kerülhet ki jól ebből a szokatlan helyzetből. Moszkva feltehetően ukrán területen egy átkaroló művelettel elzárja a behatoló, legalább ezrednyi erőt képviselő, jól felszerelt (német Marder páncélosokat láttak a drónfotókon) ukrán csapatok előtt a visszautat. Ukrajna ebből a határ menti sávból 23 település lakosságát telepítette ki, számolva a moszkvai tervekkel.

Menekülnek a helyiek / Fotó: AFP

Kérdéses, hogy az ukránokat vissza tudják-e majd vonni

Ugyanilyen homályos a másik lehetséges konkrét célpont, a határ oroszországi oldalán lévő Szudzsa kisváros melletti földgázmérő-kompresszoros állomás helyzete. Az állomás az Ukrajnán át Nyugat-Európába tartó oroszországi gázcsővezeték fontos eleme. Ezzel kapcsolatban sincs bizonyíték, hogy ukrán ellenőrzés alá került. Nyugati források szerint a földgázszállítás folyamatos az Ukrajna területén futó több száz kilométernyi csővezetéken.

A harci cselekmények terepviszonyai a védőknek kedveznek. Egy regionális – nem elektrifikált – vasútvonal indul Ukrajnából az elfoglalt területtől északnyugatra, ami Volfinó-Gluskovónál oroszországi földre ér. Ám ez a régió az orosz csapatok ellenőrzése alatt áll. Szudzsa térségében orosz oldalon, a határral párhuzamosan fut egy másik vasútvonal, ami északkeletre kanyarodva befut Lgov kisvárosba, a kurszki atomerőműtől nyugatra néhány kilométerre lévő vasúti csomópontba, ami ugyancsak szilárdan oroszországi kézben van.