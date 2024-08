Gulyás Gergely: felajánljuk a migránsoknak, hogy ingyenesen Brüsszelbe utazzanak

Havi 800 milliót költöttek munkaképes emberek elszállásolására

Nagyon nagy kisebbsége az érintetteknek, aki magyar, a többség nem menekült, hanem állampolgár - válaszolta egy másik kérdésre, miután egy kormányrendelet miatt elveszítik a menekült sztátuszukat, akik nem a háború sújtotta övezetből érkeztek. Gulyás szerint a magyar szabályozás összhangban van a cseh és szlovák gyakorlattal.

"Kialakult egy olyan gyakorlat, hogy mintegy 4000 ember úgy élt a magyar állam pénzén, hogy közben munkát nem vállaltak. Magyarország ma aki akar, az tud dolgozni" mondta a miniszter.

Ehhez képest havi 800 milliót költöttek el arra, hogy olyan embereket is elszállásoljanak, akik munkaképesek voltak. Ezzel együtt elismerte, hogy kialakultak nehézségek, például Kocson, de a Máltai Szeretetszolgálattal felvették a kapcsolatot.

Jól teljesített az operatív törzs, havi 12,5 milliárd plusz forrást adnak a kórházaknak

Gulyás meg volt elégedve az operatív törzs munkájával. Egyszerre kellett kizárnia a kockázatokat és eleget tenni annak, hogy akik kimentek a rendezvényre, azok megnézhessék a tűzijátékot, szerinte bravúrosan jól sikerült megoldani a helyzetet. Júniusig rendezték a kórházak adósságát,

szerinte az ideihez hasonló adósság halmaz nem fog felhalmozódni, mivel havi szinten 12,5 milliárd forintos pluszforrást biztosít a kabinet.

Úgy látja, az orvosi kamara kérése meghallgatásra talált és teljesítik azt.

Gulyás hangsúlyozta, hogy a kormány álláspontja változatlan, a tűzszünet és a béke pártján áll. Időközben már a hadicselekmények átterjedtek Oroszországra is. Minden háborúzó félnek is jelzik, hogy az energiabiztonság fontos kérdés, ebben vannak szövetségesek is, mint az Atomenergia Közösség.

Ha Brüsszelnek migránsok kellenek, mi tudunk segíteni

- válaszolta egy másik kérdésre a miniszter, hozzátéve, hogy szeretnének megegyezni Brüsszellel, erre a nyáron nem volt lehetőség, de szeptemberen már nagyobb eséllyel.