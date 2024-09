A Hezbollah vezető parancsnoka állítólag meghalt az izraeli csapásban

A militánsok által elfogott 251 túsz közül 97-et még mindig Gázában tartanak fogva, közülük 33-at az izraeli hadsereg halottnak tart.

Izrael megtorló katonai offenzívájában legalább 41 272 embert ölt meg Gázában, többségükben civileket a Hamász által irányított terület egészségügyi minisztériumának adatai szerint. Az ENSZ elismerte, hogy a számok megbízhatók.

A legutóbbi gázai erőszakban a terület polgári védelmi ügynöksége szerint a Nuseirat menekülttábor egyik házát érő légicsapás nyolc embert ölt meg. További hat ember, köztük gyerekek haltak meg egy gázai lakás elleni külön csapásban – tette hozzá.

Egy libanoni vizsgálat előzetes megállapításai szerint a felrobbant személyhívókat csapdába ejtették – mondta egy biztonsági tisztviselő. A libanoni ENSZ-misszió egyetértett ezzel, és egy levélben azt állította, hogy a szonda azt mutatta, hogy „a célzott eszközöket professzionálisan csapdába ejtették… mielőtt Libanonba érkeztek volna, és felrobbantották őket azáltal, hogy e-maileket küldtek az eszközökre”.

A The New York Times szerdán arról számolt be, hogy a felrobbant személyhívókat a magyarországi székhelyű BAC Consulting gyártotta a tajvani Gold Apollo gyártó megbízásából. Hírszerző tisztekre hivatkozva azt állította, hogy a BAC egy izraeli front része volt.

Egy budapesti kormányszóvivő szerint