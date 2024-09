Amíg az ár le nem vonul, itthon marad Orbán Viktor

A szélsőséges időjárás és az áradások miatt elhalasztja külföldi utazásait Orbán Viktor miniszterelnök – jelentette be a kormányfő a közösségi oldalain. Orbán Viktor a korábbi tervek szerint a magyar elnökség keretében szerdán mondott volna beszédet az Európai Parlamentben, a bejelentés tehát azt jelenti, hogy a miniszterelnök ezen kötelezettségének sem tud eleget tenni.

Orbán Viktor miniszterelnök terepszemlét tart az árvíz elleni védekezés területén / Fotó: Benkő Vivien Cher / Miniszterelnöki Sajtóiroda

A kormányfő Facebookon közzétett videója szerint bár az árvíz elleni védekezést Pintér Sándor belügyminiszter irányítja, ő maga sem hagyja el az országot az árhullám csúcspontjáig, és mindenben a védekezésben részt vevők rendelkezésére áll.

Sosem látott árvíz jöhet

A Duna vízgyűjtő területén leszakadt heves esőzések miatt az eddigi legnagyobb vízszint is kialakulhat, miközben várhatóan az apadás is lassú lesz. A szélsőséges időjárás okozta áradások miatt 12 ezer katonát vezényeltek a gátakra, és Európa-szerte közlekedési káosz is kialakult, többek között a MÁV is figyelmeztetést tett közzé, és Ausztriába már nem is indulnak vonatok Magyarországról.

Csehországban már több mint 10 ezer embert evakuáltak, és halálos áldozata is van az árvíznek.

Orbán Viktor vasárnap arról beszélt, hogy a Duna áradása különösen három területen lehet veszélyes, ezek a a Szigetköz, a Dunakanyar és maga Budapest, ugyanakkor azt mondta, hogy bár nehéz lesz, meg fogjuk csinálni, az árvízhelyzetet meg fogjuk oldani.