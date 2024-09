Pintér Sándor: 12 ezer honvédet rendeltek ki az árvíz elleni védekezésre

Sajtótájékoztatót tartott az árvíz miatti vészhelyzetről a belügyminiszter. Pintér Sándor elmondta, hogy Orbán Viktor elrendelte egy árvízvédelmi operatív törzs felállítását, hogy a katasztrófát meg lehessen előzni. Pintér Sándor elmondta, hogy a honvédség 12 ezer tagját vezényelték ki az árvíz elleni védelem biztosítására, illetve a büntetés-végrehajtás és a rendőrség is készenlétben van.

Pintér Sándor lemondta minden hivatalos útját, hogy irányíthassa a védekezést az árvíz ellen / Fotó: Krizsán Csaba / MTI

A belügyminiszter közölte, hogy Európában hatalmas felfordulást okozott a Boris ciklon, amely hamarosan Magyarországot is eléri. Ausztriában, többek között Bécsben, már vészhelyzetet okozott az áradás, de Csehországban és Szlovákiában is vészhelyzet van. Pintér Sándor arról is beszélt, hogy a ciklon a Duna-menti vízgyűjtőket érinti elsősorban, így a védekezés fókuszát is ezekre a pontokra helyzeték – írta az Index.

Az Országos Mentőszolgálat kiemelt szerepet kap a védekezésben, a készültség náluk is megvan. Abban az esetben, ha a szélsőséges időjárás és az árvíz miatt bárki megsebesülne, a mentők a lehető leggyorsabban a helyszínre fognak érkezni.

Pintér Sándor közölte, hogy a Belügyminisztériumra hárul a feladat, hogy megszervezze az árvíz elleni védekezést, így a miniszter a külföldi útjait is lemondta, hogy Magyarországról irányíthassa a helyzetet.

A belügyi államtitkár, Rétvári Bence minden nap reggel 9 órától tájékoztatót fog tartani az árvízről és a friss fejleményekről.

A honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte, hogy a honvédség lánctalpas kétéltű járműveket vezényelt át Szentesről Pilismarótra, hogy segítsék az árvíz elleni védekezést. A tárcavezető kiemelte, hogy a Magyar Honvédség számos eszközzel részt vesz az árvízvédelemben.

Orbán Viktor miniszterelnök az árvízvédelmi operatív törzs első ülése után tett közzé egy videót, amelyben beszámolt az eddigi fejleményekről. Ebben elmondta, hogy a helyzetértékelést követően a vezetők meghatározták az azonnal végrehajtandó feladatokat, valamint jóváhagyták a következő napokra vonatkozó árvízi védekezési terveket. Orbán Viktor megállapította: a védekezéshez szükséges személyi, technikai és anyagi erőforrások rendelkezésre állnak. A kormányfő azt is kifejtette, hogy

jelenleg három kritikus szakasza van a Dunának, ezek a Szigetköz, a Dunakanyar és a főváros.

Az Országos Vízügyi Főigazgatója, Láng István arról beszélt, hogy a Duna és a Lajta vízgyűjtőjén nagyon komoly csapadék hullott le, éppen ezért a Lajtán rekordmagas víz lehet – írta meg az Origo. Mosonmagyaróvárnál a védekezés miatt szükségtározót nyitnak majd a Lajtán. A Dunán az árvíz a Szigetközben rekordközeli mértékű lehet – tette hozzá Láng István. Ettől lefelé csütörtökön–pénteken Komárom és Esztergom térségében lehet tetőzés, míg Budapesten szombaton és vasárnap.

Hétfőn nulla óra óta harmadfokú árvízvédekezési készültség lépett életbe a teljes budapesti Duna-szakaszon, a hét második felében pedig érkezik az évtized legnagyobb árhulláma

– írta hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely főpolgármester. A városvezető kiemelte, hogy a hét végén a vízügyi szakemberek számtalan, kívülről sokszor nem is látható védelmi intézkedést tettek meg, kifolyókat és zsilipeket zártak le, felkészítették a víztermelő létesítményeket a biztonságos árvízi üzemre, kikötőpontokat építettek ki. A védekezést szolgáló föld alatti felkészülés utolsó lépései ma történnek meg.