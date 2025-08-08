Ursula von der Leyen szerint Izraelnek kétszer meg kellene gondolnia azt, amire készül

Az izraeli kormánynak újra kell gondolnia a gázai katonai művelet további meghosszabbításáról szóló döntését – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken.
Ursula von der Leyen arra reagált, hogy az izraeli biztonsági kabinet péntekre virradóra hagyta jóvá a Benjamin Netanjahu miniszterelnök által előterjesztett biztonsági tervet a Hamász iszlamista terrorszervezet legyőzésére a Gázai övezetben.
A terv szerint az izraeli hadsereg lépésenként „átvenné az irányítást” Gáza városában, miközben humanitárius segítséget biztosítana a civil lakosságnak a harcokon kívüli övezetekben.
A kabinet döntése értelmében Gáza város civil lakosságának kitelepítését be kell fejezni október 7-ig, a Hamász terrortámadásának „szimbolikus határidejéig”. Ezt követően ostrom alá vonják a városban maradt Hamász-harcosokat.
Az Európai Bizottság elnöke az X közösségi oldalon közzétett üzenetében hangsúlyozta: amellett, hogy Izraelnek újra kell gondolnia döntését, a Hamásznak szabadon kell engednie az összes izraeli túszt, akiket – mint írta – embertelen körülmények között tartanak fogva.
A humanitárius segélyeknek azonnal és akadálytalanul be kell jutniuk Gázába, hogy mindent el lehessen juttatni a rászorulók számára – tette hozzá bejegyzésében Ursula von der Leyen.
Az Európai Bizottság elnökének bejelentésével egy időben a német kancellár is kritikát fogalmazott meg Izraellel szemben a gázai offenzíva kapcsán. A Világgazdaság cikke szerint Németország felfüggeszti a fegyverexportját Izrael felé, mert nem biztosítható, hogy a fegyvereket ne a Gázai övezetben használják fel. Friedrich Merz a német fegyverexport leállításával egyértelmű választ kíván tolmácsolni az eszkalálódó katonai konfliktusra, miután az izraeli kabinet bejelentette Gáza város elfoglalásának terveit.
