Izrael miatt aggódik a nemzetközi közösség, összehívták az ENSZ BT-t

Sürgősséggel összeül közép-európai idő szerint szombaton este az ENSZ Biztonsági Tanácsa, miután Izrael bejelentette, hogy elfoglalja Gázavárost - derült ki az ENSZ tervezett hivatalos napirendjéből.
A bejelentést megelőzően António Guterres ENSZ-főtitkár szóvivője útján óvta Izraelt "egy veszélyes eszkalációtól", amely "azt kockáztatná, hogy tovább súlyosbodnak a palesztinok milliói számára amúgy is katasztrofális következmények, és további életek kerülnek veszélybe, köztük a még élő túszoké".
A Biztonsági Tanács tizenöt tagja közül több ország kérte az ülés sürgősséggel történő összehívását, amit üdvözölt a palesztinok ENSZ-képviselete. Erről Rijád Manszur, a palesztinok állandó megfigyelője nyilatkozott.
Az izraeli döntés "további kényszerkitelepítésekkel, tömeggyilkossággal és tömeges pusztítással járhat, súlyosbítva a gázai palesztin lakosság fel nem fogható szenvedését"
- figyelmeztetett Guterres szóvivője közleményében.
Franciaország pénteken "a lehető leghatározottabban" ítélte el az izraeli kormány gázai tervét, hangsúlyozva, hogy ezzel azt kockáztatják, hogy a helyzet lehetséges megoldása "abszolút zsákutcába" jut.
A francia külügyminisztérium közleménye szerint Párizs "határozottan ellenez a Gázai övezet elfoglalására vonatkozó minden tervet".
"Gáza "teljes" elfoglalása "tovább súlyosbítaná az amúgy is katasztrofális helyzetet anélkül, hogy lehetővé tenné a Hamász fogságában lévő túszok kiszabadítását, a szervezet lefegyverzését és megadásra kényszerítését"- írta Jean-Noel Barrot külügyminiszter az X-en.
A Gázaváros elfoglalására vonatkozó izraeli terv "rossz", és még nagyobb veszélynek teszi ki a még fogságban lévő túszok életét
- mondta újságíróknak pénteken Mark Carney kanadai miniszterelnök.
Irán is elítélte pénteken a Gázaváros elfoglalására vonatkozó tervet. Az izraeli terv "újabb világos jele a cionista rezsim azon nyilvánvaló szándékának, hogy etnikai tisztogatást hajtson végre Gázában és népirtást kövessen el a palesztinok ellen" - jelentette ki Eszmail Bagai iráni külügyi szóvivő közleményében.
Ursula von der Leyen szerint Izraelnek felül kell vizsgálnia a gázai hadművelet meghosszabbításáról szóló döntését. Az Európai Bizottság elnöke egyúttal sürgette a Hamászt az izraeli túszok szabadon bocsátására és a humanitárius segélyek akadálytalan bejutására az övezetbe.
Az Európai Bizottság elnökének bejelentésével egy időben a német kancellár is kritikát fogalmazott meg Izraellel szemben a gázai offenzíva kapcsán. A Világgazdaság cikke szerint Németország felfüggeszti a fegyverexportját Izrael felé, mert nem biztosítható, hogy a fegyvereket ne a Gázai övezetben használják fel. Friedrich Merz a német fegyverexport leállításával egyértelmű választ kíván tolmácsolni az eszkalálódó katonai konfliktusra, miután az izraeli kabinet bejelentette Gáza város elfoglalásának terveit.
Mennyibe kerülne Izraelnek megtartani az elfoglalt Gázai övezetet?
Csak megbecsülni lehet a költségeket, de drága lesz. Benjamin Netanjahu nagy árat vállal a Gázai övezet katonai ellenőrzésének tervével.
Drága dolog lesz Izrael számára a Gázai övezet katonai elfoglalása. Bár csak becslések vannak a költségekről, azok elérhetik a több százmilliárd sékelt is, mert nem tudni, pontosan mit jelentene és mennyi ideig tartana a megszállás. (Egy izraeli sékel 99,3 forint.)
