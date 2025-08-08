Sürgősséggel összeül közép-európai idő szerint szombaton este az ENSZ Biztonsági Tanácsa, miután Izrael bejelentette, hogy elfoglalja Gázavárost - derült ki az ENSZ tervezett hivatalos napirendjéből.

Izrael miatt aggódik a nemzetközi közösség, összehívták az ENSZ BT-t / Fotó: AFP

A bejelentést megelőzően António Guterres ENSZ-főtitkár szóvivője útján óvta Izraelt "egy veszélyes eszkalációtól", amely "azt kockáztatná, hogy tovább súlyosbodnak a palesztinok milliói számára amúgy is katasztrofális következmények, és további életek kerülnek veszélybe, köztük a még élő túszoké".

A Biztonsági Tanács tizenöt tagja közül több ország kérte az ülés sürgősséggel történő összehívását, amit üdvözölt a palesztinok ENSZ-képviselete. Erről Rijád Manszur, a palesztinok állandó megfigyelője nyilatkozott.

Az izraeli döntés "további kényszerkitelepítésekkel, tömeggyilkossággal és tömeges pusztítással járhat, súlyosbítva a gázai palesztin lakosság fel nem fogható szenvedését"

- figyelmeztetett Guterres szóvivője közleményében.

Franciaország pénteken "a lehető leghatározottabban" ítélte el az izraeli kormány gázai tervét, hangsúlyozva, hogy ezzel azt kockáztatják, hogy a helyzet lehetséges megoldása "abszolút zsákutcába" jut.

A francia külügyminisztérium közleménye szerint Párizs "határozottan ellenez a Gázai övezet elfoglalására vonatkozó minden tervet".

"Gáza "teljes" elfoglalása "tovább súlyosbítaná az amúgy is katasztrofális helyzetet anélkül, hogy lehetővé tenné a Hamász fogságában lévő túszok kiszabadítását, a szervezet lefegyverzését és megadásra kényszerítését"- írta Jean-Noel Barrot külügyminiszter az X-en.

A Gázaváros elfoglalására vonatkozó izraeli terv "rossz", és még nagyobb veszélynek teszi ki a még fogságban lévő túszok életét

- mondta újságíróknak pénteken Mark Carney kanadai miniszterelnök.

Irán is elítélte pénteken a Gázaváros elfoglalására vonatkozó tervet. Az izraeli terv "újabb világos jele a cionista rezsim azon nyilvánvaló szándékának, hogy etnikai tisztogatást hajtson végre Gázában és népirtást kövessen el a palesztinok ellen" - jelentette ki Eszmail Bagai iráni külügyi szóvivő közleményében.