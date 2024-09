Az izraeli háború 335. napja – brutális csapással likvidálta ellenségeit Izrael

Az éjszaka folyamán izraeli helikopterek légicsapást hajtottak végre a Hamász és a palesztin Iszlám Dzsihád terrorszervezet egy parancsnoki központja ellen, amely Gáza középső részében, az Izrael által kijelölt humanitárius zónában fekvő Deir al-Balah térségében volt. A palesztin média legalább öt halálos áldozatról számolt be – írta a Times of Israel.

Több helyen is lecsapott a terroristákra az izraeli hadsereg / Fotó: AFP

Az izraeli hadsereg (IDF) tájékoztatása szerint a precíziós csapást közvetlen fenyegetés elhárítása érdekében hajtották végre, ugyanis a helyszínt a terrorszervezetek arra használták, hogy támadásokat tervezzenek és hajtsanak végre Izrael ellen. Az IDF hozzátette, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy a civileket a lehető legkisebb mértékben veszélyeztesse a támadás.

Az IDF más területen is aktív volt, szerda este Tubász körzetben dróncsapással végzett öt palesztin terroristával, köztük a hírhedt terroristaparancsnok Zakaria Zubeidi fiával, Mohammeddel is. A közlemény hozzátette, hogy a parancsnok fia maga is veszélyes bűnöző volt, korábban már börtönben ült, de 2021-ben hat másik szigorúan őrzött fogollyal együtt megszökött onnan.

A Shin Bet izraeli biztonsági ügynökség legfrissebb jelentése szerint augusztusban az északi frontról, azaz Libanonból és Szíriából 1307 rakétát lőttek ki Izraelre, átlagosan több mint 40-et naponta. Júliusban 1091, júniusban 855, májusban 1000, áprilisban 744, márciusban 746, februárban 534, januárban pedig 334 rakétát lőttek ki Izraelre a Shin Bet adatai szerint. A jelentés szerint a rakéták döntő többsége nem Szíriából, hanem Libanonból érkezett. Érdekesség, hogy augusztusban Gázából csupán 116 rakétát lőttek ki izraeli célpontok ellen.