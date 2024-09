Orbán Viktor: folyamatos lesz a járőrözés

„A hétvégére az a feladat, hogy a készenléti szintet fenntartsuk” – közölte Orbán Viktor az árvízinfónak nevezett tájékoztatón. A kormányfő hozzátette, hogy minden a kormánypárti parlamenti képviselőtől, az önkéntesektől és a polgármesterektől is azt kérte, hogy szervezzék a figyelőszolgálatot és legyen folyamatos a járőrözés.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

„A figyelem ne lankadjon, a fegyelem ne lazuljon: ez a legnehezebb, amikor az ember úgy érzi, hogy túl van a baj nehezén, akkor lankad a figyelem, akkor történik a baj. Ezt kell elkerülni, ezért az operatív törzs folyamatosan működik” – mondta a kormányfő utalva arra, hogy a Lajta tetőzésének időpontjában is sikeresen működött a védekezés, és lassú apadás várható.

A kormányfő beszámolt arról is, hogy a vízügyi ágazatban plusz 50 főt mozgósítottak, a katasztrófavédelem esetében 600 újabb főt. Összességében 6149 fő dolgozott csütörtökön a hivatásosok között. Az önkéntesek száma csökkent, de ennek nem az az oka, hogy kevesen jelentkeznek, hanem hogy elkészültek a fizikai munkákkal. Azt is mondta, hogy az előrejelzések pontosak voltak, a vízszinteknél 1-2 centiméter eltérések voltak, az időjárás tekintetében késő nyári hőmérséklettel számoltak, eddig pedig nem is voltak újabb esőzések.

Orbán Viktor elmondta, hogy Budapesten is 40-50 centivel maradhat a 2013-asnak a mostani tetőzés.

Csütörtök dél körül tudom szögre akasztani a gumicsizmámat

– mondta Orbán Viktor a sajtó kérdésére, hogy mikor távozhat az árhullám. Azt is mondta, hogy a mezőgazdaságban történt károk nem lesznek jelentősek, ezen a területen az állam részt vesz a kárrendezésben, azonban az ártérben épített házak esetében a biztosítónak kell intézkednie.

Ahhoz képest, hogy milyen komoly a helyzet, olcsón fogjuk megúszni

– tette hozzá.