Pavel Durov először szólalt meg azóta, hogy a francia hatóságok augusztus végén őrizetbe vették és vádat emeltek ellene. Az ügy hátterében a Telegram állítólagos hiányos tartalommoderálási politikája áll, amely lehetővé tette, hogy bűnözők illegális tevékenységet folytassanak a platformon keresztül. A Telegram-vezér egy hosszú bejegyzésben reagált az eseményekre.

Megszólalt a Telegram-vezér: szerinte röhejes a letartóztatása / Fotó: Tatan Syuflana / MTI / AP

Durov szerint meglepő, hogy a hatóságok személyesen ellene indítottak eljárást, ahelyett, hogy magát a vállalatot vették volna célba. Mint elmondta, ha a francia hatóságok segítségre szorultak volna, számos módon kapcsolatba léphettek volna vele. Kiemelte, hogy

a Telegram kész fejleszteni a bűnözői tevékenységek elleni intézkedéseit,

ám hozzátette, hogy a vállalat hajlandó kivonulni azokról a piacokról, amelyek nem kompatibilisek az elveikkel. A Telegram jelenlegi helyzete különösen érzékeny a francia hatóságok számára, mivel az ügyészség Durovot

pénzmosás,

kábítószer-kereskedelem

és gyermekekkel való visszaélések terjesztésének elősegítésével vádolja.

Ezenkívül azt is felróják a platformnak, hogy terroristák számára is könnyűszerrel használható kommunikációs eszköz – írja a Financial Times. Durov azonban élesen kritizálta a vádakat és a hatóságok megközelítését, mondván,

nem lehet egy 950 millió felhasználóval rendelkező platform vezérigazgatóját személyesen felelőssé tenni a harmadik felek által elkövetett bűncselekményekért.

A jogi ügy kapcsán számos vita bontakozott ki a szólásszabadság határairól az online platformokon. Elon Musk, az X tulajdonosa szintén bírálta a francia hatóságok lépését, amelyet túlzónak tart. Durov ügyének kimenetele fontos precedenst teremthet az online platformok felelősségével kapcsolatos jogi keretek meghatározásában, különösen a digitális tartalom moderálása és a szólásszabadság egyensúlyának megőrzése terén.