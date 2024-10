Belehúzott a Covid – egyre több a megbetegedés

Augusztus utolsó hetétől szeptember utolsó hetéig gyűjtött minták valamivel több mint fele volt Covid-fertőzést igazolt – derült ki a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának friss adataiból. A Semmelweis Egyetem járvány-központja hírlevelében arra kéri a háziorvosokat, hogy amint hozzáférhetővé válik Magyarországon a frissített Covid-vakcina, ajánlják a kockázati csoportokba tartozó pácienseiknek, azaz azoknak akik elmúltak 60 évesek, illetve krónikus betegségben szenvednek -írja a Népszava.

Egyre több a megbetegedés

Fotó: GettyImages

Nincs oltás



A Covid most cirkuláló új vírusa ellen Magyarországon jelenleg nem érhető el oltóanyag, a korábban vásárolt készletek lejártak.

Az új vakcinák beszerzése folyamatban van. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központtól (NNGYK) a lap megtudta, ez a WHO ajánlásának megfelelően a JN.1 vonalba tartozó SARS-CoV-2 variánsok ellen nyújt védelmet. Arr azonban nem válaszoltak, hogy milyen, és mennyi oltóanyagot rendeltek. Úgy tudni azonban, hogy

két oltóanyag típus van versenyben, egy fehérjealapú és a Moderna mRNS technológiával készült vakcinája.

A Népszava több háziorvosnál is érdeklődött, szinte valamennyien arról beszéltek, hogy naponta 80-90 beteget is fogadnak, főként felső légúti panaszokkal. Keczéry Attila zuglói háziorvosnál a múlt héten szinte minden második köhögő, tüsszögő páciens koronavírus fertőzött volt. Legtöbben lázra, elhúzódó köhögésre, és a láz elmúltával is napokig tartó gyengeségre panaszkodnak.

Közben indul az influenzaszezon.

A szezonális betegség elleni oltóanyagból idén 949 ezer adag vakcinát biztosítanak térítésmentesen,

a 3 évesnél kisebbek oltásához további 6500 adagot. Ezek az oltások október végétől november elejétől kérhetők a háziorvosoktól – írja a Népszava.