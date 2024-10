Medve ölt meg egy gombaszedő férfit a szlovákiai Magas Tátrában – jelentette az MTI a Reuters alapján. A tragédiáról a helyi mentőszolgálatok adtak tájékoztatást még szombaton.

Embert ölt a medve a liptószentmiklósi járásban / Fotó: Shutterstock

A szokatlan medvetámadás áldozata egy 55 éves férfi. Az incidens a Zsolnai kerület liptószentmiklósi járásában következett be, egészen pontosan Hibbe (Hybe) városa közelében. A szerencsétlenül járt férfi egy kietlen területen gombát szedett másodmagával, amikor a vadállat rájuk rontott.

A férfi a mentők erőfeszítései ellenére belehalt a medve okozta sebeibe. A szlovák sajtó azt írta, hogy a combján, éppen az artérián érte harapás. Azt is kiemelték, hogy legutóbbi 2021-ben történt halálos kimenetelű medvetámadás a térségben.

Fico kiirtaná a medvéket, de fél az EU-tól

Az ügyben a szlovák miniszterelnök, Robert Fico is megszólalt. Felszólította a szlovákiai régiók helyi hatóságait, hogy nemkívánatos barnamedve-előfordulás esetén hirdessenek rendkívüli állapotot. Ez megteremti a feltételeket a medvék számának elkerülhetetlen csökkentéséhez.

Sokan mondják most, hogy küldjük oda vadászok százait és oldhatjuk a helyzetet a magunk módján, szlovák módra. És én ezt szeretném, de az Európai Unióban vagyunk. Nem szeretnék további fenyegetésekkel szembesülni, hogy az Európai Bizottság a medvék kilövése miatt leállítja az uniós forrásokat – jegyezte meg.

Éppen egy hete a Világgazdaság is beszámolt egy magyarországi medvetámadásról Hajdú-Bihar megyében. A barnamedvét először Nyírmártonfalva, majd Vámospércs között láttak, később egy traktoros az út szélén, aztán Hármashegyalján. Itt egy farmra is betört és háziállatokat pusztított el. Több birka és egy kutya is odaveszett.