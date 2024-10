Észak-Korea ipari kémkedése új magaslatokba emelkedik a mesterséges intelligencia fejlődésével: deepfake technológiákkal már játszi könnyedséggel tudnak nyugati vállalatokba beszivárogni és otthonról, Észak-Koreából pénzt keresni Kim Dzsongun fegyverfejlesztéseinek. Nemrég az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma augusztusban vádat emelt egy Tennessee államban élő férfi ellen, aki segített észak-koreai IT-mérnököknek állást találni amerikai és brit cégeknél, egy úgynevezett „laptopfarm” segítségével. Ezek a mérnökök Észak-Koreában tartózkodtak, de az amerikai munkaadóik számára egy Tennessee állambeli címet jelentettek be és amerikai fényképes önéletrajzot adtak be.

Kim Dzsongun kémei az MI segítségével szivárognak be nyugati cégekbe / Fotó: STR

A Bloomberg arról írt, hogy Igazságügyi Minisztérium szerint Észak-Korea világszerte több ezer magasan képzett informatikai szakembert küldött ki, megtévesztve a cégeket és kijátszva a nemzetközi szankciókat. Ez segíti az ország veszélyes fegyverprogramjainak finanszírozását. A vádirat szerint a Tennessee-ben élő férfi több százezer dollárt szerzett a mérnökök számára, miközben azok amerikai és brit cégeknél dolgoztak.

Májusban egy másik férfit vádoltak meg Arizonában hasonló vádakkal. Ebben az esetben

az észak-koreai mérnökök több mint 300 céget, köztük amerikai bankokat is megkárosítottak,

és több mint 6,8 millió dollárt szereztek fizetésként. Egy Ukrajnában élő férfi, akit ugyanebben az időben vádoltak meg, számítógépeket küldött az arizonai farmra, és hamis profilokat adott el amerikai álláskereső oldalakhoz.

Kim Dzsongun beszivárgó mérnökei nem új keletű problémák

Már 2023 októberében tömegesen számoltak be arról, hogy észak-koreai távmunkásokat lepleztek le, akik megtévesztéssel, hamis önéletrajzzal jutottak be amerikai nagyvállalatokhoz. A Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) és az amerikai igazságügyi minisztérium régóta nyomoz az ügyben, ugyanis IT-munkások ezrei már évek óta titokban több millió dollárt küldtek bérükből Észak-Koreának, hogy ezzel is hozzájáruljanak Kim Dzsongun ballisztikusrakéta-programjához.

Ezeket a beszivárgó ügynököket Észak-Korea kormánya képzi ki és bízza meg az ipari kémkedéssel.

Az FBI szerint nemcsak Államok-szerte szerződtek hamis személyazonossággal az észak-koreai munkások, hanem más országokban is. A szövetségi hatóságok szerint 1,5 millió dollárt foglaltak le, valamint 17 domainnevet, amelyek részesei a még zajló nyomozásnak.