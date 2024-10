Orbán Viktor: Nem azért vagyunk az unió tagja, mert olyan, amilyen – éles vita az Európai Parlamentben

Emlékeztetett, hogy Magyarország második alkalommal tölti be az EU soros elnökségét. Az első alkalom 2011-ben volt. Ebből az alkalomból Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta: „Az 1956-os forradalmárok nyomdokaiba lépünk. És az európai egység ügyét kívánjuk szolgálni. Európának egységesnek kell maradnia, hogy megállja a helyét. Európának egységesnek kell lennie”.

Ursula von der Leyen hozzátette, hogy ez akkoriban igaz volt, és ma is igaz. „Befejezésül hadd szóljak a magyar emberekhez. Egy család vagyunk. Az önök története a mi történetünk. Az önök jövője a mi jövőnk. Tízmillió magyar tízmillió jó ok arra, hogy továbbra is együtt alakítsuk a jövőnket” – mondta.

Orbán Viktor reagál a felszólalásokra

„Láthatóan önöket nem érdekli a magyar uniós elnökség programja, tiszta politikai propaganda, amit csinálnak” – mondta Orbán Viktor. Ursula von der Leyennek azt mondta, hogy

szerencsétlen dolog, amit csinál. Régebben nem mondott volna ilyeneket a bizottság elnöke.

Hozzátette, hogy az Európai Bizottság korábban egy semleges testület volt, és az volt a dolga, hogy „a politikai vitákat félretolja”.

Az orosz–ukrán háborúról azt mondta, hogy

Ha azt akarjuk, hogy Ukrajna ne veszítsen, akkor stratégiát kell váltani. Itt azt javaslom, ezt fontolják meg.

Orbán Viktor azt is mondta, hogy minden háborúban kell, hogy legyen diplomáciai munka is, kommunikáció, kapcsolattartás. Hozzátette, ha ezek nem történnek meg, akkor „mélyebbre megyünk a háború bugyrába”. Közölte, az a helyzet, hogy vesztésre állunk az ukrán fronton. „És önök itt úgy tesznek, mintha ez nem így lenne” – mondta Orbán Viktor.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher

A magyar kormányfő azt is mondta, hogy méltánytalan a bizottság elnöknek az a vádja, hogy Magyarországon kiengedik az embercsempészeket. Közölte, Magyarország letartóztatja az embercsempészeket, és kitoloncolja őket az országból, és ha visszatérnek, kétszer olyan hosszú ideig kell majd börtönben maradniuk. „Mi megszabadítottuk Európát több mint kettőezer embercsempésztől” – jelentette ki.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a magyar országgyűlésben van kétharmados többsége a kormányzó pártnak, de soha nem fordulhatott volna elő az, az Európai Palamentben tettek.

Hozzátette, Magyarországon hiába van kétharmada a kormánypárti képviselőknek, az ellenzék minden pártja mindig megkapta azokat a bizottsági pozíciókat, amik megilletik őket.

De önök megfosztották a patriótákat ettől is. Önök akarnak bennünket kioktatni demokráciáról? Ez a képtelenség!

– jelentette ki.