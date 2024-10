Tovább csúszik az európai elektronikus határellenőrzés

Immár többedszerre halasztja el az elektronikus határellenőrzés bevezetését az Európai Unió az ügyet ismerő források szerint, miután Németország, Franciaország és Hollandia szerint sem áll készen az ehhez szükséges informatikai rendszer.

Káoszt okozhat a reptereken is, ha rosszul sül el a bevezetés / Fotó: dpa / picture-alliance / Northfoto

Ezért a Financial Times beszámolója szerint a fenti három ország arra kérte az Európi Bizottságot, hogy halassza el a rendszer november 10-ére kitűzött élesítését, ugyanis zavart okozna az utazóknak, és túlterhelhetné a határvédelem számítógépes rendszereit. Mivel

a három ország adja a rendszer által érintett utasforgalom 40 százalékát, a bizottság nélkülük képtelen lépni, így a már többször elhalasztott indulás tovább csúszik.

Többlépcsős lehet az elektronikus határellenőrzés bevezetése

Az unió belügyminisztereinek csütörtöki találkozóján Ylva Johannson belügyi biztos is arról beszélt, hogy a novemberi indulás nem kivitelezhető, ezért a bizottság egy későbbi időponton gondolkozik, de az is felmerült, hogy a rendszert több fázisban vezessék be. Egy uniós diplomata szerint

ezzel Németország, Franciaország, Hollandia és az unió soros elnöki tisztségét betöltő Magyarország is egyetért.

A légitársaságok és a repülőterek szintén hosszú sorok kialakulásának veszélyeire figyelmeztettek, ugyanis a nem uniós állampolgároknak a tervek szerint első európai útjukon biometrikus adataikat, így arcképüket és ujjlenyomatukat is meg kell adniuk. A többlépcsős bevezetéshez törvénymódosításra is szükség van, amit az állam- és kormányfőket tömörítő tanácsnak és az Európai Parlamentnek kell megtennie. A megállapodás tető alá hozása azonban hónapokig is tarthat.

A szükséges jogi lépések és az új menetrend jövő héten, az intézkedés végrehajtásával megbízott ügynökség, az eu-LISA igazgatótanácsának ülésén kerülnek majd újra terítékre.