Brüsszel is ráeszmélt, hogy fontos a határvédelem

Szkínász szerint az Európai Unió határigazgatásra szánt költségvetése az elmúlt három finanszírozási időszak alatt több mint háromszorosára nőtt, továbbá erősödött a Frontex és az Europol számára a helyszínen nyújtott operatív támogatás is.

A Frontex egy 10 ezer fős állandó állományt épít ki a határigazgatás támogatására, a tagállamokból harmadik országokba történő visszatérések felügyeletére és a harmadik országbeli határok védelmére, továbbá számos műveletet hajt végre külső határokon, miközben tiszteletben tartja az emberi jogokat - tette hozzá.

Az uniós biztos hozzátette, hogy a bizottság számos származási és tranzitországgal kötött közös érdekeken alapuló partnerségi megállapodást. "Minden erőnket mozgósítani fogjuk annak érdekében, hogy segítsük ezeket az országokat abban, hogy jobb körülményeket teremtsenek az emberek számára, ahelyett, hogy az embercsempészek kezébe adnák az életüket" - jelentette ki.

László András, a Fidesz EP-képviselője a vitához való felszólalásában felhívta a figyelmet:

a migránsok által elkövetett gyilkosságok és terrortámadások joggal dühítik fel az európaiakat, és joggal teszik fel a kérdést, hogy mit keresnek ezek az emberek Európában, és az EU miért nem lép fel ellenük.

Emlékeztetett, hogy képviselőtársa, Fabrice Leggeri, a Frontex korábbi igazgatója meg akarta védeni az EU külső határait, de ehhez nem volt joga, mert a bizottság arra kérte, hogy a Frontex támogassa a bevándorlást.

"Magyarországon ennek az ellenkezőjét tettük. 2015-ben határkerítést építettünk, hogy megvédjük hazánkat és az Európai Uniót. Azóta 2 milliárd eurót költöttünk a határvédelemre" - hívta fel a figyelmet.

Hozzátette: az Európai Parlament megtorlásként a Magyarországnak szánt uniós források felfüggesztését követelte, és ennek a kérésnek a bizottság eleget is tett. "Bíróság elé citálták továbbá Magyarországot és 200 millió eurós bírságot kaptunk, amiért nem engedtük be az illegális migránsokat. Ezenfelül még azt is követelik, hogy változtassuk meg a magyar törvényeket, és engedjük be az illegális bevándorlókat - mutatott rá.

Megvédjük Magyarországot, ezért annyi illegális migránst szállítunk Brüsszelbe, amennyi befogadására az Európai Bizottság rákényszerít minket

- zárta beszédét a képviselő.