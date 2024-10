Újabb gyarmatát vesztette el a Brit Birodalom

Átadja az indiai-óceáni Chagos-szigetcsoport feletti szuverenitást a brit kormány Mauritius számára – jelentette be a több évtizedes jogi és diplomáciai vitát lezáró történelmi megállapodást a brit külügyminisztérium.

Hazatérni vágyó chagosiak tüntetése / Fotó: Jean Marc POCHE / AFP

A Diego Garcia katonai támaszpont marad

Az egyezség alapján azonban a szigetcsoport legnagyobb szigetén, Diego Garcián működő, stratégiai fontosságú brit-amerikai haditengerészeti és légitámaszpont működése továbbra is biztosított.

Keir Starmer brit és Pravind Jugnauth mauritiusi miniszterelnök szerint a támaszpont hosszú távú és biztonságos működése mellett mind a két ország elkötelezte magát, mivel

a katonai létesítmény létfontosságú szerepet tölt be a regionális és a globális biztonsági rendszer fenntartásában.

A közel hat évtizede, az Egyesült Államokkal megkötött, titkosított szerződésben London vállalta, hogy a Chagos-szigetek kétezer lakóját elszállítja a szigetcsoportról, közvetlen irányítása alá veszi a szigeteket Indiai-óceáni Brit Területek néven, és nem engedélyezi a jórészt Mauritiusra áttelepített egykori lakosok visszatérését.

Évtizedek óta hazatérnének a Chagos-szigetek lakói

Noha az otthonuk elhagyására kényszerített chagosiak és leszármazottaik az elmúlt évtizedekben több bíróság pert is megnyertek a brit kormány ellen, London csak most jutott egyezségre arról, hogy lemond a szigetcsoport feletti fennhatóságról. Azután sikerült a megállapodás, hogy a Diego Garcián működő támaszpont jövőbeni fennmaradásáról is sikerült egyezségre jutni.

A támaszpont ugyanis a hidegháború idején, illetve az öbölháborúk alatt is alapvető szerepet töltött be, és amerikai B-52-es hadászati bombázók is állomásoztak itt.

A brit külügyminisztérium szerint a kétévi tárgyalássorozat eredményeként megszületett megállapodás alapján Mauritius szuverenitása a Chagos-szigetek egészére, köztük Diego Garciára is kiterjed, de az egyezmény Nagy-Britanniának is felhatalmazást ad 99 évig a Diego Garcián működő támaszpont feletti szuverén jogok gyakorlására.

Az egyezség alapján Mauritius akadálytalanul végrehajthatja azt a programot, amelynek célja a chagosiak visszatelepítése a Chagos-szigetekre, de ez nem vonatkozik Diego Garciára. A londoni külügy szerint azonban egyelőre csak politikai megállapodás jött létre, amelyet formális államközi szerződéssel kell majd véglegesíteni. A tárca szerint a politikai megállapodást az Egyesült Államok és India is maradéktalanul támogatja.