Ursula von der Leyen váratlan helyszínen néz újra farkasszemet Orbán Viktorral

De itt nem állt meg, és változatlanul Magyarországot és a magyar kormányt ostorozta. Azt rótta fel, hogy elsodródik a belső európai piacról. Szerinte a magyar kabinet diszkriminálja az uniós cégeket, jobban adóztatja őket, exportmegszorításokat jelent be a semmiből, és önkényesen ellenőrzi, akadályozza őket, miközben egy szűk kört pedig segít. „Az egy főre vetített magyar GDP az összes szomszédos országéhoz képest lemaradt” – szúrt oda.

Azért is kikelt magából, mert Magyarország orosz kőolajat vásárol, amire egyébként az Európai Bizottságtól kapott engedélyt. Ezt most Ursula von der Leyen piszkos orosz üzemanyagnak nevezte, és miközben Európa diverzifikálja az energiaforrásait, Magyarország csak az alternatívákat keresi, hogyan tud továbbra is együttműködni az oroszokkal.

Majd áttért a migrációra. Először is kijelentette, hogy a migrációs csomagot végre kell hajtani. Ezen a ponton már kifejezetten Orbán Viktorhoz szólt. „Miközben ön azt állítja, hogy védik az európai határokat, embercsempészeket engedtek szabadon a börtönökből. Ezzel éppen a problémát dobják át a határon. Ráadásul a magyar kormány orosz állampolgárokat hív be az EU-ba ellenőrzés nélkül. Ez az új magyar rendszer biztonsági kockázatot jelent. Ahogy az is, hogy engedélyt ad a kínai rendőrségnek, hogy eljárjon Magyarországon. Ez a kiskapu kinyitása a külső beavatkozás előtt” – sorolta a magyar belpolitikából már ismert vádakat Ursula von der Leyen.

A nagyjából egy órán át sorolt vádak után Orbán Viktor lehetőséget kapott, hogy reagáljon. Rögtön kifejezte, hogy Ursula von der Leyen beszéde mennyire meglepte. Szerencsétlennek tartja, amit csinált. Régebben ilyet sosem tett az Európai Bizottság elnöke, mivel a bizottság semleges testület, és éppen az a dolga, hogy őrködjön a semlegesség felett, és félretolja a politikai szempontokat. „De az elnök asszony most politikai fegyvert használt, amellyel a jobboldaliakat támadja” – vágott vissza.