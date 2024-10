Lelepleződött a román gazdasági csoda: ezért „jár” Magyarország előtt – senki ne irigyelje őket

Hosszú elemzést tett közzé Demko Attila a román gazdaságról. Ebben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet, Stratégiai Jövők Program vezetője leleplezte, mi áll a sokat emlegetett román gazdasági csoda hátterében.

Demkó Attila nem a semmiből vette nagyító alá a román gazdaságot. A szatmárnémeti közgazdász vándorgyűlésen járt, amelyen nagyon sokat tanult a témában. „Sok beszélgetést folytattam le, ezek alapján és az alapján, amit az elmúlt harminc évben százas nagyságrendű utazás alatt magam is láttam, a következőket mondanám el” – vezette fel az értékelését.

Először is leszögezte, hogy Romániában komoly fejlődés megy végbe. Önmagához képest többet fejlődött nem csak Magyarországnál, hanem a térség összes országánál. Ez abszolút értelemben is igaz, de még igazabb egy főre vetítve. Arra is rámutatott, hogy Románia igazán az elmúlt húsz évben ugrott nagyot, de a legnagyobb lépéseket Magyarországhoz képest 2010 előtt tette, nem pedig utána.

Azt is jelezte, hogy ha a GDP/főt vagy fizetéseket nézzük, az a magyar szintjén van, ha azonban ez emberek vagyonát, megtakarításait, a városképet, az infrastruktúra általános állapotát, akkor már messze Magyarország mögött áll. Már csak az a kérdés, minek tudható be a román menetelés.

Például annak a sajnálatos ténynek, hogy Románia népessége bő 30 év alatt 4,3 millió fővel csökkent. Eközben a magyar „csak” 800 ezer fővel. A GDP/fő aránynál a román lakosság brutális csökkenése bizony jókora súllyal esik a latba.

Hivatalos adat, a román miniszterelnöktől származik, hogy öt millió román külföldön dolgozik. A hazautalások értelemszerűen jóval jelentősebbek, mint Magyarország esetében. Miközben Románia kiürül, a folyamat a román növekedésnek és fogyasztásnak kedvez. „Nyáron nyüzsög az ország, amikor a külföldön dolgozó románok szabadságon vannak, aztán utána meg üres” – jegyezte meg az elemző.

Kiemelte, hogy ezeknek az embereknek a nagy része el fog veszni a román nemzet számára. A hazautalások már most csökkenő tendenciát mutatnak, a fiatalabb generáció végleg elszakad az országtól. Az előrejelzések szerint Románia demográfiailag az egyik leggyorsabban összeomló állam a világon, jelen folyamatok maradása esetén a 19 milliós ország 2100-ra 7,7 millió lakosara olvadhat.