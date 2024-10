Ursula von der Leyen és Manfred Weber rátámadt Orbán Viktorra – amit tőle kaptak, azt egy életre megemlegetik

De azért is kikelt magából, mert Magyarország orosz kőolajat vásárol, amire egyébként az Európai Bizottságtól kapott engedélyt. Ezt most Ursula von der Leyen piszkos orosz üzemanyagnak nevezte, és miközben Európa diverzifikálja az energiaforrásait, Magyarország csak az alternatívákat keresi, hogyan tud továbbra is együttműködni az oroszokkal.

Majd áttért a migrációra. Először is kijelentette, hogy a migrációs csomagot végre kell hajtani. Ezen a ponton már kifejezetten Orbán Viktorhoz szólt. „Miközben ön azt állítja, hogy védik az európai határokat, embercsempészeket engedtek szabadon a börtönökből. Ezzel éppen a problémát dobják át a határon. Ráadásul a magyar kormány orosz állampolgárokat hív be az EU-ba ellenőrzés nélkül. Ez az új magyar rendszer biztonsági kockázatot jelent. Ahogy az is, hogy engedélyt ad a kínai rendőrségnek, hogy eljárjon Magyarországon. Ez a kiskapu kinyitása a külső beavatkozás előtt” – sorolta a magyar belpolitikából már ismert vádakat Ursula von der Leyen.

Végül a magyaroknak azt üzente, hogy egy közös család vagyunk, a történetünk is közös. Az Európai Bizottság elnöke ismét helyet foglalt, de Orbán Viktor még távolról sem szabadult fel a kritikák alól. A helyét ugyanis Manfred Weber, az európai néppárt elnöke vette át. Ő még keményebben esett neki a magyar miniszterelnöknek. „Sokkoló, hogy a beszédében nem hozta szóba Ukrajnát. Hogyan tud együttműködni az agresszorral? Talán a magyarok ’56-ban hibát követtek el, amikor szembefordultak a szovjetekkel? Ön a háború kitörése előtt közvetlenül járt Moszkvában. Putyin talán megmutatta önnek a katonai terveit? Most is ott járt, utána egy gyerekkórházat bombáztak le az oroszok. Ez annak a szakpolitikának az eredménye, amelyet képvisel. Nem békemissziót vitt, hanem hatalmas provokációt.”