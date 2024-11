Digitális Állampolgárság: megkönnyíti az életünket Vitályos Eszter szerint

Vitályos Eszter, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár a Facebook-oldalán megosztott videóban mutatta be a Digitális Állampolgárság Program nyújtotta előnyöket és annak használatát.

Vitályos Eszter államtitkár mindenkit arra buzdít, hogy regisztráljon a Digitális Állampolgárságra, amely sokkal könnyebbé teszi az ügyintézést / Fotó: Shutterstock

A Digitális Állampolgárság Program alkalmazását az államtitkár tájékoztatása szerint eddig több mint 400 ezren töltötték le, jelezve, hogy a nemrég elindított kezdeményezés máris nagy népszerűségnek örvend. Vitályos pedig azt is bemutatta, hogy miért.

A kormány által elindított program segítségével már mobilon is tudja magát azonosítani az ember és ügyeket is lehet intézni az új alkalmazással

– foglalta össze a politikus. De mit is tud valójában ez az új alkalmazás.

A programba regisztrálva a felhasználó egyszerűen eléri

a személyazonosító igazolványát, útlevelét, jogosítványát és egyéb papírjait digitálisan tárolhatjuk;

egy helyen megtaláljuk a személyes és a gépjárművünk adatait;

ezeket szükség esetén egyszerűen továbbíthatjuk másoknak is;

az alkalmazáson keresztül pedig ügyeket is lehet intézni.

Vitályos: digitális forradalom az állami intézményeknél

Az alkalmazás használatához ráadásul nincs szükség e-mail címre és jelszóra, egy QR-kód beolvasásával könnyen jelentkezhetünk be mintegy 200 állami weboldalra.

Ez a sorban állásnak is véget vet, az applikáción keresztül időpontot is lehet foglalni bármelyik kormányablakba, rengeteg időt spórolva. Az alkalmazás funkciói pedig folyamatosan bővülnek, hamarosan online aláírás is be lesz vezetve.

Mindenkit arra buzdítok, hogy töltsék le az alkalmazást, regisztráljon és használja ki az online ügyintézés előnyeit

– mondta az államtitkár.