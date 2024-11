Annalena Baerbock külügyminiszter szerint Németország mindent megtesz az önvédelem érdekében – még a harmadik világháborút is kirobbantja / Fotó: NurPhoto via AFP

Karnyújtásnyira a békétől

A kiszivárogtatott német dokumentum különösen nagy aggodalomra ad okot, mivel Donald Trump győzelme az amerikai elnökválasztáson már most is óriási hatással volt az orosz–ukrán háborúra, és közelebb hozta a békét, mint az elmúlt két évben bármikor.

Az újraválasztott republikánus politikus ugyanis kijelentette, hogy véget fog vetni a háborúnak, és még az ellenfelei is egyetértenek abban, hogy ezt valószínűleg béketárgyalások megszervezésével érné el.

Bár Nyugaton a háborúpárti politikusok óriási ukrán győzelmet és az oroszok kiűzését akarják látni, ez az eredmény egyre lehetetlenebbé válik:

Európa belefáradt a háborúba és egyre kevesebben támogatják Ukrajnát;

az ukrán lakosság körében az elfoglalt területek visszafoglalásának és a kormánynak a népszerűsége is mélypontra került;

az orosz gazdaság a szankciós nyomás alatt szenved, és az ukránokhoz hasonlóan rengeteg embert veszítettek;

a háború pedig a globális politikában is egyre nagyobb feszültségeket okoz.

A gyors, Trump vezette béketárgyalások rengeteg problémát oldanának meg – erre kiderül, hogy a történelem legnépszerűtlenebb német kormánya a harmadik világháborút akarja kirobbantani.

Az ő munkáját most az is megnehezíti, hogy a bukott amerikai elnök, Joe Biden kabinetje néhány napja engedélyezte az ukránoknak, hogy orosz területeket támadjanak a fegyvereikkel, őket pedig több nyugati kormány is követett, ami tovább növeli a háború eszkalációjának a veszélyét.