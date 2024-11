Parkolásreformot követel a fővárosi vezetéstől Vitézy Dávid

Két, a fővárosi parkolást érintő előterjesztést is tárgyal a jövő heti ülésén a Fővárosi Közgyűlés, valamint annak klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottsága – hívta fel a figyelmet Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője, a bizottság elnöke pénteken.

Vitézy Dávid gyökerestül megreformálná a fővárosi parkolást / Fotó: Hegedüs Róbert

Vitézy Facebook-bejegyzésében közölte: mindkét javaslat kapcsán élénk és érdemi vitára számít.

Az általam benyújtott előterjesztés értelmében 2026-tól teljesen megszüntetnék a parkolóautomatákat Budapesten, a mobilparkolásban pedig eltörölnék a kényelmi díjat

– írta a politikus, aki szerint az automaták megszüntetése jelentős spórolást jelentene a kerületek és a főváros számára, „ráadásul a maffiaszerű visszaélések lehetőségét is megszüntetné”.

Saját javaslatáról Vitézy azt írta: kezdeményezte a BudapestGO mobil applikációban a BKK-bérletekhez kapcsolt új kedvezményes P+R-bérlet bevezetését is.

Vitézy szerint mindenkinek támogatnia kell a javaslatot

A Podmaniczky Mozgalom vezetője kitért arra, hogy Karácsony Gergely is számos pontból álló javaslatot nyújtott be a parkolás kapcsán. „A főpolgármester is támogatja az automaták megszüntetését, emellett további érdemi változásokat is kezdeményezett” – közölte Vitézy Dávid.

Javaslatot tett a zöld rendszámos hibrid és elektromos autók ingyenes parkolásának teljes megszüntetésére, a belvárosban a hétvégi fizetőparkolás bevezetésére és a parkolási díjak emelésére – sorolta.

A parkolási díjakkal kapcsolatban Vitézy megjegyezte:

a BudapestGO-ban vásárlás esetén megmaradnának a jelenleg érvényes díjak a BKK-bérlettel rendelkező autósok számára.

Vitézy ismertette a főpolgármester azon javaslatát is, miszerint az 1,8 tonnánál nehezebb autók, terepjárók dupla parkolási díjat fizetnének.