Deviza
EUR/HUF396.67 +0.08% USD/HUF339.67 -0.2% GBP/HUF459.14 -0.09% CHF/HUF424.09 -0.13% PLN/HUF93.08 +0.2% RON/HUF78.25 0% CZK/HUF16.15 -0.06% EUR/HUF396.67 +0.08% USD/HUF339.67 -0.2% GBP/HUF459.14 -0.09% CHF/HUF424.09 -0.13% PLN/HUF93.08 +0.2% RON/HUF78.25 0% CZK/HUF16.15 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,174.09 -0.06% MTELEKOM1,960 +0.31% MOL2,936 -1.02% OTP29,990 -0.07% RICHTER10,580 +0.57% OPUS586 +1.37% ANY7,920 -0.25% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,280 +0.76% BUMIX9,275.75 +0.05% CETOP3,463.47 -1.15% CETOP NTR2,151.92 -0.28% BUX104,174.09 -0.06% MTELEKOM1,960 +0.31% MOL2,936 -1.02% OTP29,990 -0.07% RICHTER10,580 +0.57% OPUS586 +1.37% ANY7,920 -0.25% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,280 +0.76% BUMIX9,275.75 +0.05% CETOP3,463.47 -1.15% CETOP NTR2,151.92 -0.28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
00151601 barátság kőolajvezeték
háború
energia
orosz-ukrán háború
Szijjártó Péter
Barátság kőolajvezeték
Szlovákia

Fordulat a Barátság vezeték leállásában: Szlovákia bejelentést tett az orosz olajról – Magyarország következik

Északi szomszédunkba már érkezik az orosz olaj. Hamarosan Magyarország következik. A Barátság kőolajvezeték az ukrán támadás miatt nagyjából egy hétig nem működött.
VG
2025.08.28., 11:59

„A Barátság kőolajvezetéken keresztül történő olajszállítás Szlovákia irányába csütörtökön újraindult. Remélhetőleg a működés stabil marad, és nem lesz több támadás az ország energetikai infrastruktúrája ellen” – írta csütörtök késő délelőtti Facebook-bejegyzésében Denisa Saková, Szlovákia gazdasági minisztere.

barátság kőolajvezeték, Százhalombatta orosz-ukrán háború
A Barátság kőolajvezeték Szlovákia felé már újraindul, hamarosan Magyarország következhet / Fotó: AFP

Denisa Saková bejelentése amiatt is kedvező hír, mert augusztus 28-ra virradó éjjel az orosz hatóságok arról számoltak be, hogy ukrán drónok támadták meg Oroszország több régióját, melyek során két olajfinomítóban és egy vasúti csomópontban is tűz keletkezett tűzről számoltak be – írt az Eurointegration ukrán hírportál.

A legújabb támadást követően nem maradt el a magyar kormány válasza sem. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter reggeli videóüzenetében bejelentette, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi rendkívül súlyos támadásokat végrehajtó katonai egység parancsnokát kitiltották Magyarországról és a teljes schengeni övezetből is. Ez az ukrán állampolgár az elkövetkezendő években nem léphet sem Magyarország, sem a schengeni övezet területére.

A támadás felelőse Robert „Magyar” Brovdi, az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Rendszerek Parancsnoka. Minden bizonnyal rá célzott a tárcavezető.

Szijjártó Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről, miután beszélt az orosz energiaminiszter-helyettessel

„A Barátság kőolajvezeték átadási pontját ért ukrán rakéta- és dróntámadás által okozott kár ezúttal olyan mértékű volt, hogy a helyreállítási munkálatok jó pár napot igénybe vesznek. Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettessel telefonon áttekintettük a helyzetet, amiből kiderült, hogy megfeszített munkával sikerült olyan technológiai megoldást találni, melynek nyomán holnaptól újraindulhat a kőolajszállítás Magyarország irányába, kezdetben tesztüzemmódban, kisebb mennyiséggel” – írta szerda délutáni Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter.

A korábbi esetekben jellemzően egy-két napon belül újraindult a kőolaj áramlása a vezetéken. Szijjártó Péter szerdai bejegyzése szerint ezúttal ez augusztus 28-a, csütörtökre várható, vagyis a mai napon bekövetkezhet. A Világgazdaság megkereste a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, hogy mi az oka annak, hogy a közös leágazás ellenére Szlovákiához képest van egy kis csúszás a helyreállásban, ha választ kapunk, frissítjük cikkünket. 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11881 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
Otthon Start Program

Otthon Start program: nyoma sincs a lakásárak emelkedésének, sőt az érintett ingatlanok még olcsóbbak is lettek

Panyi Miklós hívta fel a figyelmet ara, hogy az ingatlanárak emelkedésével kapcsolatos félelmek mindeddig alaptalannak bizonyultak.
4 perc
csillaghullás

Komoly a gond, azonnali megoldás kell: a Mercedes is kongatja a vészharangot a vámok miatt

Minél előbb el kell fogadni a gépjárművámok csökkentéséről szóló javaslatot – figyelmeztetett az autógyártó technológiai igazgatója.
7 perc
kötvénypiac

Beindult az európai védelmi ipar finanszírozása - a bankok hatalmas üzletet szimatolnak

A hadiipari cégek mára a legkeresettebb befektetések közé tartoznak az európai piacokon; a gyártóknak teljesíteniük kell a kormányok több milliárd eurós megrendeléseit. A kérdés csak a finanszírozás, amelyet hagyományosan a bankszektor old meg: itt az első európai védelmi kötvény.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu