Fordulat a Barátság vezeték leállásában: Szlovákia bejelentést tett az orosz olajról – Magyarország következik

„A Barátság kőolajvezetéken keresztül történő olajszállítás Szlovákia irányába csütörtökön újraindult. Remélhetőleg a működés stabil marad, és nem lesz több támadás az ország energetikai infrastruktúrája ellen” – írta csütörtök késő délelőtti Facebook-bejegyzésében Denisa Saková, Szlovákia gazdasági minisztere.

A Barátság kőolajvezeték Szlovákia felé már újraindul, hamarosan Magyarország következhet / Fotó: AFP

Denisa Saková bejelentése amiatt is kedvező hír, mert augusztus 28-ra virradó éjjel az orosz hatóságok arról számoltak be, hogy ukrán drónok támadták meg Oroszország több régióját, melyek során két olajfinomítóban és egy vasúti csomópontban is tűz keletkezett tűzről számoltak be – írt az Eurointegration ukrán hírportál.

A legújabb támadást követően nem maradt el a magyar kormány válasza sem. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter reggeli videóüzenetében bejelentette, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi rendkívül súlyos támadásokat végrehajtó katonai egység parancsnokát kitiltották Magyarországról és a teljes schengeni övezetből is. Ez az ukrán állampolgár az elkövetkezendő években nem léphet sem Magyarország, sem a schengeni övezet területére.

A támadás felelőse Robert „Magyar” Brovdi, az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Rendszerek Parancsnoka. Minden bizonnyal rá célzott a tárcavezető.

Szijjártó Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről, miután beszélt az orosz energiaminiszter-helyettessel

„A Barátság kőolajvezeték átadási pontját ért ukrán rakéta- és dróntámadás által okozott kár ezúttal olyan mértékű volt, hogy a helyreállítási munkálatok jó pár napot igénybe vesznek. Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettessel telefonon áttekintettük a helyzetet, amiből kiderült, hogy megfeszített munkával sikerült olyan technológiai megoldást találni, melynek nyomán holnaptól újraindulhat a kőolajszállítás Magyarország irányába, kezdetben tesztüzemmódban, kisebb mennyiséggel” – írta szerda délutáni Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter.

A korábbi esetekben jellemzően egy-két napon belül újraindult a kőolaj áramlása a vezetéken. Szijjártó Péter szerdai bejegyzése szerint ezúttal ez augusztus 28-a, csütörtökre várható, vagyis a mai napon bekövetkezhet. A Világgazdaság megkereste a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, hogy mi az oka annak, hogy a közös leágazás ellenére Szlovákiához képest van egy kis csúszás a helyreállásban, ha választ kapunk, frissítjük cikkünket.