Részvénypiac: a hektikusan alakuló novembert az egyre nagyobb valószínűséggel bekövetkező Fed-kamatcsökkentés mentheti meg

Az ázsiai részvénypiac egy nehéz november végére stabilabban zárhat; az amerikai kamatcsökkentéssel kapcsolatos, újjáéledt remények enyhítették az értékelési aggodalmakat, és a kötvényhozamok már negyedik egymást követő hónapban emelkedtek.

Az amerikai kamatcsökkentési várakozások felerősödése mentette meg a részvényiac hektikus novemberét / Fotó: NurPhoto via AFP

Az amerikai piacok a csütörtöki hálaadásnapi ünnep miatt zárva voltak, és pénteken is rövidített kereskedési nap várható, ezért a forgalom minden főbb eszközosztályban visszafogottabb a szokásosnál. Az európai részvények többnyire emelkedtek, a devizapiac sokkal csendesebb volt.

Az MSCI ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe pénteken stagnált, így heti szinten 3 százalék emelkedésre áll, ami négy hét után az első heti nyereség. Havi szinten azonban még mindig 2,7 százalék mínuszban van.

A japán Nikkei szintén alig változott, heti szinten 3,2 százalék emelkedést mutat, havi szinten viszont 4,3 százalék csökkenést.

A dél-koreai részvények 1 százalékkal estek, miután az ország jegybankja változatlanul hagyta a kamatokat, és jelezte a lazítási ciklus végét. Ennek ellenére az index 2,5 százalék pluszban van a héten.

Hektikusan alakult a részvénypiac számára a november

Az idei november szokatlanul hektikus hónap volt a globális részvénypiacokon, mivel a technológiai részvények magas értékelésével kapcsolatos aggodalmak megrázták a piacokat, és az amerikai kormány leállása csak 43 nap után ért véget, és rekordhosszúságú volt.

A kockázati étvágy barométerének tartott bitcoin árfolyama 17 százalékkal esett novemberben.

A kormányzati leállásból fakadó adatközlési hiány óvatossá tette a Federal Reserve-t a további lazítással kapcsolatban, ám Christopher Waller Fed-kormányzó és John Williams, a New York-i Fed elnöke, támogatásukat fejezték ki a decemberi kamatcsökkentés mellett, ami stabilizálta a hangulatot. A Fed funds határidős piac már 85 százalék esélyt jelez egy jövő havi kamatcsökkentésre, szemben az egy héttel korábbi 30 százalékkal – derül ki a CME FedWatch adataiból.

Általánosságban úgy gondoljuk, hogy az infláció kordában marad… A következő 12 hónapban tisztes növekedés várható… Összességében véve kedvező a környezet a kockázatos eszközök számára

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Vincenzo Vedda, a DWS befektetési igazgatója.

A kínai blue chipek 0,1 százalékkal gyengültek pénteken. A jövő héten a kínai részvények a figyelem középpontjába kerülhetnek, miután a világ egyik legnagyobb befektetési bankja, a JPMorgan Chase felülsúlyozásra javasolta őket a portfóliókban – írja a Bloomberg.

A hongkongi Hang Seng index 0,3 százalékkal mérséklődött.

Nő a japán kamatemelés valószínűsége

A pénteki adatok szerint Tokióban a maginfláció 2,8 százalékkal emelkedett novemberben az előző hónaphoz képest, éves összevetésben, meghaladva a 2,7 százalékos várakozást. Ez tovább erősítette azokat a találgatásokat, hogy a Bank of Japan (BoJ) hamarosan kamatot emelhet. A piac erre már a jövő hónapban számít – nagyjából 30 százalék valószínűséggel.

A jen 156,37-on stagnált a dollárhoz képest, miután múlt héten elérte tízhavi mélypontját a 157,9-es szinten. A befektetők továbbra is figyelik, hogy a japán hatóságok ténylegesen is beavatkoznak-e a devizapiacon hetek óta tartó verbális figyelmeztetések után, hogy megfékezzék a valuta folyamatos gyengülését.

A dollár pénteken stabil volt főbb riválisaival szemben, heti szinten 0,7 százalék veszteségre áll – ez a legnagyobb visszaesés július óta.

Az ausztrál és az új-zélandi dollár a hét nagy nyertesei, 1,2, illetve 2 százalékkal erősödtek, a piacok arra számítanak, hogy mindkét országban a végéhez közeledik a kamatcsökkentési ciklus.

Az Európai Központi Bank csütörtökön publikált jegyzőkönyve is arra utal, hogy ott sem sürgetik a kamatvágást.

A decemberi Fed-lazítás esélye tovább támogatta az amerikai államkötvényeket.