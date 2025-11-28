A magyar nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatatlanságáról ma már alig folyik vita, hiszen egyre kevesebb aktív munkavállaló tart el egyre több nyugdíjast, így az állami ellátás várhatóan nem lesz elég a kényelmes időskorhoz. Emiatt a saját megtakarítás szerepe óriási, és életünk egyik legnagyobb pénzügyi döntéseként kell kezelni. A megfelelő konstrukció évtizedek alatt akár tízmilliós különbséget is jelenthet – a rossz választás viszont ugyanennyit égethet el feleslegesen.

Melyik a legjobb nyugdíjcélú megtakarítás 2025-ben? / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Mi számít jó nyugdíjcélú megtakarításnak?

A megfelelő megoldás néhány alapelvnek kell hogy eleget tegyen. Legyen egyszerű, vagyis érthető és könnyen fenntartható. Legyen biztonságos, azaz megbízható szolgáltatónál vezetett számla. Adjon jó nettó hozamot, ami hosszú távon elsősorban a költségeken múlik:

két hasonló befektetés esetén akár 3-4 százalék költségkülönbség óriási eltérést eredményez 20-30 év alatt.

Fontos a kedvező adózás, különösen a 20 százalékos adójóváírás, de csak akkor érdemes kihasználni, ha a költségek nem emésztenek fel többet. És végül legyen rugalmas, hiszen az élet kiszámíthatatlan, a pénzünk elérhetősége önmagában érték.

A nyugdíjcélra használható megtakarítási formák

A konstrukciók öt nagy csoportba sorolhatók:

Tartós Befektetési Számla (TBSZ),

unit-linked életbiztosítás (UL),

nyugdíjbiztosítás (NYB),

önkéntes nyugdíjpénztár (ÖNYP) és

nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ).

Ezek közül háromhoz jár 20 százalék állami adókedvezmény: a NYESZ-hez, az ÖNYP-hez és a nyugdíjbiztosításhoz.

TBSZ – az alapmegoldás

A TBSZ a legegyszerűbb és legolcsóbb konstrukció. Öt év után már teljesen adómentes, költsége alacsony, rugalmas, és nincs benne semmilyen büntetés vagy kötelező befizetés. Mivel nem jár hozzá adókedvezmény, főként akkor éri meg, ha valaki 45 év alatti, vagy ha olyan összeget akar félretenni, amire nem igényel adójóváírást. A TBSZ lényegében a „bázis”, amihez képest a többi megoldást érdemes mérni: ha egy termék nem jobb ennél, felesleges igénybe venni.

Unit-linked biztosítás

A unit-linked biztosítások a hazai megtakarítási piacon tartósan a legdrágább konstrukciók közé tartoznak. A Teljes Költség Mutató (TKM) gyakran 3–5 százalék, ami hosszú távon a hozam jelentős részét elviszi, a termékek rugalmatlanok, és a visszavásárlási költség is magas. Minimális előnyük, hogy tartalmaznak beépített kockázati biztosítást, de ez önmagában ritkán ellensúlyozza a magas díjakat. A költségszerkezet megértése kulcsfontosságú. A befektető számára sokszor nem egyértelmű, hogy:

A költség nem a befizetés után jár, hanem a teljes állományból kerül levonásra.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a megtakarítás évről évre növekszik, a költség pedig mindig az aktuális – egyre nagyobb – állomány százalékában kerül levonásra. A költség így nemcsak lineárisan, hanem kamatos kamattal is csökkenti a végső vagyon nagyságát, ami hosszú távon jelentős lehet.