Lángba borult egy BKV-busz a belvárosban – fotó

Kigyulladt és teljes egészében ég egy BKV-busz az V. kerületben, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán. A lángok egy lakatlan épület homlokzatára is átterjedtek. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral kezdték oltani a tüzet – írta szerdán délben a katasztrófavédelem.
A fővárosi hivatásos tűzoltók hamar eloltották a lángokat, ám a busz teljes egészében kiégett.
A tűz egy lakatlan épület homlokzatát is elérte, a belső részére azonban nem terjedt át.
A busz négy utasa időben, még az egységek kiérkezése elhagyta a járatot – közölte a katasztrófavédelem később.
„Megdöbbentő jelenetek Budapest szívéből. Egy BKV-busz lángokba borult a József Nádor térnél, a kiváltó ok még nem tisztázott. Szomorú ezt látni, reméljük, hogy senki nem sérült meg, és azt is, hogy csak szerencsétlen baleset és nem üzemeltetési hiba történt. A hatóságok jelzéséig, aki teheti, ne járjon arra!” – írta Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője a facebookos oldalán.
A BKK Info Facebook-oldalán kelt bejegyzés szerint a baleset miatt:
