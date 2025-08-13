Deviza
EUR/HUF395.57 0% USD/HUF337.72 -0.3% GBP/HUF458.51 +0.23% CHF/HUF420.17 0% PLN/HUF92.89 -0.06% RON/HUF78.14 +0.02% CZK/HUF16.17 +0.03%
BUX103,908.45 -0.12% MTELEKOM1,878 +0.21% MOL2,970 -0.94% OTP30,150 +0.17% RICHTER10,430 -0.19% OPUS584 0% ANY8,000 0% AUTOWALLIS162 -1.23% WABERERS5,280 +1.52% BUMIX9,216.56 +0.37% CETOP3,593.84 +0.31% CETOP NTR2,230.58 +0%
Lángba borult egy BKV-busz a belvárosban – fotó

Kigyulladt egy menetrend szerinti busz a fővárosban. A BKV-busz hatalmas lángokkal égett szerda dél körül a József Attila utca és a Nádor utca sarkán, teljes egészében kiégett.
Németh Anita
2025.08.13, 12:26
Frissítve: 2025.08.13, 13:27

Kigyulladt és teljes egészében ég egy BKV-busz az V. kerületben, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán. A lángok egy lakatlan épület homlokzatára is átterjedtek. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral kezdték oltani a tüzet – írta szerdán délben a katasztrófavédelem.

Lángba borult egy BKV-busz a belvárosban
Lángba borult egy BKV-busz a belvárosban / Fotó: Szentkirályi Alexandra / Facebook

A fővárosi hivatásos tűzoltók hamar eloltották a lángokat, ám a busz teljes egészében kiégett.

A tűz egy lakatlan épület homlokzatát is elérte, a belső részére azonban nem terjedt át. 

A busz négy utasa időben, még az egységek kiérkezése elhagyta a járatot – közölte a katasztrófavédelem később.

„Megdöbbentő jelenetek Budapest szívéből. Egy BKV-busz lángokba borult a József Nádor térnél, a kiváltó ok még nem tisztázott. Szomorú ezt látni, reméljük, hogy senki nem sérült meg, és azt is, hogy csak szerencsétlen baleset és nem üzemeltetési hiba történt. A hatóságok jelzéséig, aki teheti, ne járjon arra!” – írta Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője a facebookos oldalán.

A BKK Info Facebook-oldalán kelt bejegyzés szerint a baleset miatt:

  • lezárták a Belvárosban a József Attila utcát a Széchenyi István tér és az Erzsébet tér között. 
  • a 16-os, a 105-ös, a 178-as, a 210-es és a 216-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Clark Ádám tér és a Deák Ferenc tér M közötti megállókat.
  • a 15-ös autóbusz szintén terelve jár, a Boráros tér H felé nem érinti a Kossuth Lajos tér M és a Március 15. tér közötti megállókat, a Gyöngyösi utca M felé a Kálvin tér M és a Kossuth Lajos tér M közötti megállókat.

