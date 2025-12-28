Deviza
EUR/HUF386,85 0% USD/HUF328,62 0% GBP/HUF444,05 +0,09% CHF/HUF416,84 0% PLN/HUF91,81 0% RON/HUF76,04 0% CZK/HUF15,96 0% EUR/HUF386,85 0% USD/HUF328,62 0% GBP/HUF444,05 +0,09% CHF/HUF416,84 0% PLN/HUF91,81 0% RON/HUF76,04 0% CZK/HUF15,96 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
orosz-ukrán háború
herszon
hőerőmű

Egy hőerőművet támadtak meg Herszonban az oroszok, jelentős károkról írnak az ukránok

Az orosz támadás jelentős károkat okozott a létesítményben az ukrán Naftogaz szerint.
Járdi Roland
2025.12.28, 17:27
Frissítve: 2025.12.28, 17:49

Az ukrán város, Herszon fontos hőerőművét támadták az orosz erők, a támadás „jelentős károkat” okozott a létesítményben – közölte vasárnap az állami olaj- és gázipari vállalat, a Naftogaz, írta a Reuters.

orosz támadás
Egy hőerőműet támadtak meg Herszonban az oroszok, jelentős károkról írnak az ukránok

Oroszország fokozta az ukrajnai kritikus infrastruktúra és energiarendszer elleni támadásait, hogy megpróbálja megtörni a morált, közel négy évvel a teljes körű invázió megkezdése után.

A Naftogaz közleményében azt állította, hogy egy alkalmazott megsebesült a legutóbbi orosz támadásban, ami egy olyan hőerőművet ért, ami

több tízezer háztartás fűtését biztosítja.

A város az elmúlt hónapokban egyre intenzívebb orosz drón-, rakéta- és bombatámadásoknak volt kitéve, ami egyre veszélyesebbé tette a mindennapi életet. Korábban az ukrán hadsereg közölte, hogy éjszaka támadást indított az oroszországi Szamara régióban található Szizsran olajfinomító ellen.

December elején már a türzési támadások következtében leállt a hőerőmű ideiglenesen, ami miatt 40 ezer ember maradt áram nélkül.
 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu