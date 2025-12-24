A közelmúltban publikálta World Energy Outlook 2025 című átfogó elemzését a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA), melyben kiemelik, hogy az elmúlt években a geopolitikai feszültségek középpontjába került az energia, és ez várhatóan így is marad. 2022-ben mindannyian a saját bőrünkön tapasztalhattuk meg, milyen hatással lehet az energiahordozók árának hirtelen emelkedése. Az akkori példából tanulva minden ország számára még a korábbinál is fontosabb lett a megfizethető árú és biztonságosan hozzáférhető energia.

Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban / Fotó: SuxxesPhoto / Shutterstock

Három évvel ezelőtt a világ a meredeken emelkedő földgázárak miatt aggódott, ma azonban sokkal inkább az ellátás biztosítása a kulcskérdés, mivel a világpiaci árak nagyjából normalizálódtak. A következő években a világ vezetőinek fő feladata az lesz, hogy a kockázatokat csökkentsék, illetve felkészüljenek rájuk. A szervezet elemzése szerint több nagy trend határozza meg a következő időszakot:

Az országok számára prioritás az energiabiztonság és a nyersanyagokhoz való hozzáférés, de ezt különböző módon oldják meg. Elsősorban az olajimportőrök fordulhatnak a megújuló energia felé, illetve előtérbe helyezhetik a hatékonyságjavítást, míg más országok a hagyományos energiahordozók elérhetőségét igyekeznek fenntartani. Törések jelentkeznek a nemzetközi rendszerben, és bizonytalanná válik a világkereskedelem jövője, de az energiakereskedelem fontosabb lesz, mint eddig bármikor. Az olaj, a napelemek, az akkumulátorok, a cseppfolyós földgáz (LNG) bőséges kínálata miatt a gyártók és a termelők is abban érdekeltek, hogy újabb és újabb nemzetközi piacokat keressenek. A korábbinál kisebb lehet a globális akarat a károsanyag-kibocsátás csökkentésére, miközben a klímakockázatok növekednek. 2024 a világtörténelem legmelegebb éve volt, először fordult elő, hogy az átlaghőmérséklet 1,5 Celsius-fokkal meghaladja az ipari forradalom előtti szintet.

Közben a világ energiaéhsége nem csillapodik, hiába lépnek be az új technológiák a termelésbe. 2024-ben sorozatban a huszonharmadik alkalommal fordult elő, hogy a megújuló energia telepítése új csúcsot döntött. Viszont ezzel párhuzamosan a hagyományos fosszilis energiahordozók fogyasztása, illetve az atomenergia-termelés is rekordszintre emelkedett. Ezért elsősorban Kína a felelős, melynek szén- és gázigénye folyamatosan növekszik.