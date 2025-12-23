A 68 milliárd dolláros bukta: így lett a metaverzum a tech világ egyik legdrágább álma

A metaverzum alatt általában egy olyan közös virtuális környezetet értünk, ahol a felhasználók avatárokon keresztül vannak jelen, valós időben kommunikálnak, játszanak, dolgoznak és akár kereskednek is. Ez a modell a hagyományos webnél sokkal „immerzívebb” élményt ígért: nem weboldalakat nézünk, hanem konkrétan belépünk a digitális térbe.

A metaverzum a tech világ egyik legdrágább álma / Fotó: AFP

2025-ben azonban jogosan merülhet fel a kérdés: létezik-e még a metaverzum? Vagy csak az történt, hogy a grandiózus, mindent átfogó víziók nem bírták el a valóság súlyát, és a koncepció most egy jóval pragmatikusabb irányba rendeződik át?

A legemblematikusabb példa erre kétségtelenül a Facebook 2021-es döntése volt, amikor a vállalat Meta néven újrapozicionálta magát, és nyíltan kijelentette: a jövőt a metaverzumban látja. A Meta Reality Labs részlege 2025 elejére azonban több mint 68,8 milliárd dollár veszteséget halmozott fel – ez önmagában is elég volt ahhoz, hogy a „metaverzum mint stratégiai főirány” megkérdőjeleződjön.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a metaverzumhoz köthető technológiák eltűntek volna. VR- és AR-fejlesztések, virtuális világok, szimulációk továbbra is léteznek – főleg játékokban, képzési rendszerekben és ipari alkalmazásokban. A különbség inkább az, hogy a metaverzum „lecsupaszodott”: a nagy ígéretek helyett kisebb, célzott, kézzelfogható értéket teremtő megoldásokban él tovább.

A metaverzum ígérete és felfutása

A metaverzum felfutása nem egyetlen okra vezethető vissza, hanem több, egymást erősítő tényező együttállására.

Technológiai oldalról a VR- és AR-eszközök látványos fejlődésen mentek keresztül: egyre jobb grafika, javuló felhasználói élmény és – legalábbis elméletben – csökkenő belépési küszöb. A felhőalapú infrastruktúrák fejlődése pedig lehetővé tette, hogy komplex, valós idejű 3D-s világok skálázható módon működjenek. A nagy tech vállalatok szerepvállalása adta meg azonban az igazi lökést. Amikor Mark Zuckerberg bejelentette, hogy a Facebook Meta néven a metaverzumra teszi fel a jövőjét, az egész iparág felfigyelt. A Microsoft, az Nvidia és más technológiai óriások is elkezdtek befektetni, kutatni és kísérletezni, ami legitimálta a koncepciót a befektetők szemében. A narratíva pedig elvégezte a maga dolgát. A metaverzum „a következő internet”, és „az új digitális korszak kezdete” lett kommunikációs szinten. A blokklánc, az NFT-k, a virtuális ingatlanok és digitális tulajdonjogok pedig azt az érzetet keltették, hogy nemcsak technológiai, hanem gazdasági forradalom is zajlik.

Ikonikus kísérletek és platformok

A hype mögött valódi projektek is álltak. A Second Life már a 2000-es évek elején megmutatta, hogy egy tartós virtuális világ közösséggel és gazdasággal életképes lehet. A későbbi blockchainalapú platformok – mint a Decentraland vagy a The Sandbox – a decentralizált tulajdon és gazdaság ígéretével próbálták újraértelmezni ezt a modellt.