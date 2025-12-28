Deviza
Trump: jó és produktív beszélgetést folytattam Putyinnal

Vasárnap magyar idő szerint 19 órakor találkozik Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Előtte azonban még Putyinnal is beszélt Trump, aki szerint az orosz államfővel produktív beszélgetést folytatott.
Járdi Roland
2025.12.28, 18:36
Frissítve: 2025.12.28, 19:01

Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy vasárnap „jó és nagyon produktív” megbeszélést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mielőtt találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – írja az ukrán Pravda.

Trump
Trump: jó és produktív beszélgetést folytattam Putyinnal / Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Épp most folytattam egy jó és nagyon produktív telefonbeszélgetést Putyin orosz elnökkel, mielőtt délután 1 órakor találkozok Zelenszkij ukrán elnökkel

– nyilatkozta Trump. Hozzátette azt is, hogy a sajtó képviselőit meghívták a Zelenszkijjel tartott találkozójára.

Az orosz vezető sajtótitkára, Dmitrij Peszkov megerősítette a TASZSZ hírügynökségnek, hogy valóban beszélgetett telefonon Putyin orosz és Trump amerikai elnök.

December 28-án este egy ukrán küldöttség érkezett az Egyesült Államokba, hogy részt vegyen Zelenszkij és Trump elnökök találkozóján. A találkozó ukrán idő szerint este 8 órára van kitűzve.

Egy nappal korábban Zelenszkij öt tematikus blokkról beszélt, amelyeket a „béketervről” szóló tárgyalásokon vitattak meg, és amelyeket most az amerikai elnökkel folytatott találkozón kíván megtárgyalni.

Azt is hiszi, hogy Washington most már jobban megérti Ukrajna „vörös vonalait” a háború befejezésének paramétereivel kapcsolatban.

