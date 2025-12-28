Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy vasárnap „jó és nagyon produktív” megbeszélést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mielőtt találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – írja az ukrán Pravda.

Trump: jó és produktív beszélgetést folytattam Putyinnal / Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Épp most folytattam egy jó és nagyon produktív telefonbeszélgetést Putyin orosz elnökkel, mielőtt délután 1 órakor találkozok Zelenszkij ukrán elnökkel

– nyilatkozta Trump. Hozzátette azt is, hogy a sajtó képviselőit meghívták a Zelenszkijjel tartott találkozójára.

Az orosz vezető sajtótitkára, Dmitrij Peszkov megerősítette a TASZSZ hírügynökségnek, hogy valóban beszélgetett telefonon Putyin orosz és Trump amerikai elnök.

December 28-án este egy ukrán küldöttség érkezett az Egyesült Államokba, hogy részt vegyen Zelenszkij és Trump elnökök találkozóján. A találkozó ukrán idő szerint este 8 órára van kitűzve.

Egy nappal korábban Zelenszkij öt tematikus blokkról beszélt, amelyeket a „béketervről” szóló tárgyalásokon vitattak meg, és amelyeket most az amerikai elnökkel folytatott találkozón kíván megtárgyalni.

Azt is hiszi, hogy Washington most már jobban megérti Ukrajna „vörös vonalait” a háború befejezésének paramétereivel kapcsolatban.