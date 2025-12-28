Sokba kerülhet, ha a karácsonyi ajándékot külföldi webáruházba kell visszaküldenie

Ebben a cikkünkben az Origo összeállítása alapján azokat a tudnivalókat foglaltuk össze, melyek az EU-n belüli székhellyel működő webáruházakra vonatkoznak. Ha a termék EU-n kívüli országból érkezett, annak a webáruháznak a szabályzata irányadó az ügymenetre, ilyenkor ezeknek egyedileg kell utánanéznie vagy az ajándékozónak vagy az ajándékozottnak.

Körültekintően kell eljárni, ha EU-s webáruházba küldenénk vissza a karácsonyi ajándékba kapott terméket / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Ajándék külföldi webáruházból: így járjon el, ha vissza kell küldenie

Miként a lap összeállításában felhívja a figyelmet, nem mindegy, milyen okból küldenénk vissza a karácsonyi ajándékba kapott terméket külföldi webáruházba. Ha minőségi kifogás merült fel, akkor mint azt korábbi cikkeinkben bemutattuk, az EU-s szabályozásnak köszönhetően érvényesíthetjük szavatossági, illetve jótállási igényünket. Érdemes ugyanakkor minden esetben megnézni a konkrét webáruház szabályzatát, mely – vélelmezhetően – az annak otthont adó ország konkrét fogyasztóvédelmi szabályai alapján szabályozza a reklamációs lehetőségeket, valamint a konkrét ügyintézést.

Más a helyzet akkor, ha a karácsonyi ajándékot azért szeretnénk visszaküldeni a külföldi kereskedőnek, mert az nem tetszik vagy nem megfelelő, és ezért nem is használnánk. Fontos megállapítás, hogy az EU-s szabályozás alapján ez esetben is megillet bennünket a 14 napos elállási jog a termék visszaküldésére (s persze ez esetben is szükségünk van a vásárlást igazoló számlára). Érdemes ugyanakkor azt is megemlíteni, hogy ha karácsonyra nem fizikai használati tárgyat, hanem például szolgáltatást kaptunk, akkor arra főszabályként nem vonatkozik a 14 napos elállási időszak. Azaz nem gyakorolhatjuk azt akkor, ha a karácsonyi ajándék például

repülő- vagy vonatjegy, koncertjegy,

szállodafoglalás

vagy autóbérlésre és konkrét időpontokra megrendelt étkeztetési szolgáltatás.

Hasonlóan nem élhetünk az elállási joggal online digitális tartalmak esetén, ha például ilyen jellegű előfizetést kaptunk ajándékba. Vagyis zene vagy film esetén, ha már megkezdtük a letöltést vagy az adatátvitelt (streaming), és kifejezetten elfogadtuk, hogy a letöltés, illetve adatátvitel megkezdésekor elvesztjük elállási jogunkat – ezt a szolgáltatás megkezdése esetén a szolgáltató írásban közli velünk, és általában el is kell fogadnunk az ezzel kapcsolatos szolgáltatási feltételeket.