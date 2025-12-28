Optimista forgatókönyv szerint 2026-ban Romániában 270 kilométernyi autópályát és gyorsforgalmi utat adhatnak át a forgalomnak. Ebből csaknem 100 km-t az A3, azaz az északi-erdélyi autópálya tehet ki, írja az Economedia.ro.

Megtört a jég Romániában: végre elkészülhet a magyarok elátkozott autópályája / Fotó: Shutterstock

Román autópálya: bezárul a bukresti körgyűrű 2026-ban

Az elmúlt években felgyorsultak az autópálya-építések Romániában. Míg 2023-ban éppen átlépte az 1000 km-t a gyorsforgalmi utak hossza, 2025 decemberében már 1416 km-re bővült. Tehát az elmúlt kévben több mint 400 km-nyi autópálya készült el. Várhatóan jövőre hasonló ütemű átadásra lehet számítani: 2026-ra teljes egészében átadják a forgalomnak a Bukarestet körülvevő A0-s autópálya-körgyűrűt, közte az első igazi autópálya-alagutat.

Emellett a A7-es autópálya is elkészülhet, amely az uniós helyreállítási alapból finanszírozásnak a románok, várhatóan 2026. december 22-én készül el Ploiești és Pașcani között. Erről az autópályáról írtuk nemrégiben, hogy

úgy adták át a forgalomnak a Bukarest és Egyedhalm közötti etapot, hogy még kész sincsen.

Ugyanis nem készültek el a pihenőparkolók. A siettség oka, hogy akkor maradhat esély a határidők tartására és az uniós helyreállítási alapokból származó támogatások teljes lehívására, ha a kivitelező szakaszosan megnyitja az új pályarészeket.

Azt azonban megjegyzi a cikk szerzője, hogy a jövőre tervezett megnyitók közül sok valójában 2024-es vagy 2025-ös elmaradás.

Lassan elkészül az A3-as észak-erdélyi autópálya

Magyarok számára ennél is lényegesebb, hogy javában zajlik az észak-erdélyi autópálya, az A3-as fejlesztése is. Azok, akik Székelyföldre utaznak, főleg ezt a gyorsforgalmi utat használják, ám jelentős része továbbra sincsen kész. 2026 azonban ebben is változást hozhat, ugyanis több szakasz is átadhatnak, csaknem 100 km-en.

Köztük a Berettyószéplak és Bisztrasebes közötti 26 km, ezt korábban a Bechtel építette, de végül a törökök fejezik be. Itt lesz Románia két legnagyobb, 1,2 km és 2 km-es viaduktja is.

Bár az építési terület csak 6 hónapja kezdődött, az előrehaladás jelentős – körülbelül 45 százalékos. A hídlábak nagy része már elkészült – jelentette be Horațiu Cosma, a Közlekedési Minisztérium államtitkára, amikor ezen a héten ellátogatott az építkezésre. A viaduktok elkészülése után:

Magyarnádas és Vaskapu közötti 42 kilométeres szakasz átadása következhet.

Szintén dolgozik a román autópályakezelő társaság, a CNAIR a Bisztrasebes és Bihar közötti 29 km-en, itt a munkálatok 30 százalékos készültségben vannak, az átadás 2026 decemberében várható.

Azt azonban a portál megjegyzi, hogy a felvázolt forgatókönyvek optimisták, nagyobb eséllyel 2027-re tolódhatnak.