Deviza
EUR/HUF395.1 -0.08% USD/HUF337.61 -0.07% GBP/HUF457.67 -0.09% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF92.64 -0.21% RON/HUF78.04 -0.06% CZK/HUF16.15 -0.06% EUR/HUF395.1 -0.08% USD/HUF337.61 -0.07% GBP/HUF457.67 -0.09% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF92.64 -0.21% RON/HUF78.04 -0.06% CZK/HUF16.15 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vágány
Agárd
baleset
Székesfehérvár
balatoni
vasútvonal

Halálra gázolt a vonat egy gyalogost Agárdon - fennakadások a balatoni közlekedésben

A gázolás az agárdi Camping utcai fénysorompós vasúti átjáróban történt, az elütött gyalogos a balesetben életét vesztette.
MTI
2025.08.17, 08:46
Frissítve: 2025.08.17, 08:49

Halálra gázolt egy gyalogost a Budapestre elindult sebesvonat vasárnap kora reggel Agárdon, emiatt hosszabb lehet a menetidő a székesfehérvári vasútvonalon - közölte a Mávinform a honlapján.

Keszthely,,Hungary,-,October,21,,2023:,Máv,Hungarian,Train,Carriage vonat, vasút MÁV
Fotó: Shutterstock

Azt írták, hogy a gázolás az agárdi Camping utcai fénysorompós vasúti átjáróban történt, az elütött gyalogos a balesetben életét vesztette. A helyszínelés miatt Gárdony és Székesfehérvár között a vonatok csak egy vágányon közlekednek, így a székesfehérvári vonalon a menetidő 15-20 perccel hosszabb lehet, és vonatkimaradásokra is számítani kell. Ez idő alatt a Göcsej és a Bakony InterCity-k csak Veszprém és Székesfehérvár között járnak. A G43-as vonatok csak Kőbánya-Kispest és Gárdony között, a Z30-as vonatok pedig csak a budapesti Déli pályaudvar és Kápolnásnyék között közlekednek. A távolsági vonatok Kápolnásnyéken és Gárdonyban megállnak. Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok is közlekednek. A dél-balatoni és az észak-balatoni vonal IC vonatai helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe. Gárdony és Székesfehérvár között a Volán járatain a vasúti jegyek érvényesek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu